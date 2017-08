Casarão Rosa será nova sede do Sincomercio

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim (Sincomercio), em breve, terá uma nova sede na cidade. Trata-se do Casarão Rosa, prédio considerado histórico construído em 1910 e situado na Rua Dr. João Theodoro, n° 399, no centro de Mogi Mirim. O contrato de compra e venda foi assinado na última terça-feira, 18.



Adquirido pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o prédio – um dos poucos patrimônios arquitetônicos históricos preservados na cidade – será a regional da entidade na região e abrigará o Sincomercio Mogi Mirim.



A assinatura do compromisso de compra e venda contou com a presença de um tabelião de São Paulo, do proprietário do imóvel, dos diretores Norberto Mazon, Carlos Eduardo Tamácia, Antonio Tadeu Ciambelli, José Benedito Pires de Souza e do advogado do Sincomercio Mogi Mirim, Rafael Assin.



A partir de agora, o espaço entrará em uma fase de reforma, com investimentos totais de R$ 1,2 milhão da FecomercioSP para sua modernização, mantendo sua fachada original. Assim, as instituições do comércio local farão com que essa parte da história da cidade seja mantida.



“Temos trabalhado nas últimas décadas, desde a fundação do sindicato, em prol de um comércio mais forte e a favor de uma sociedade com mais direitos e oportunidades de cultura e de lazer. E com isso, demos mais um importante passo para preservar parte da cultura da cidade de Mogi Mirim”, declarou o presidente do Sincomercio Mogi Mirim, José Antonio Scomparin.



Ainda segundo ele, isso trará benefícios diretos para a população. “Quem ganha é a cidade, com um espaço histórico preservado, oferecendo diversas atividades para a população – como tem sido feito desde a fundação do sindicato –, além de contarmos com mais investimentos em nossa cidade”, conclui.