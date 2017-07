Com 50% dos lotes vendidos, Residencial Boa Vista inicia a segunda fase de vendas

Visite o estande do Residencial Boa Vista, à esquina das ruas Dr. Ulhôa Cintra e Padre José, e conheça todas as vantagens desse grande negócio











Prefeitura avança no processo de regularização do Laranjeiras

A Prefeitura de Mogi Mirim dará início a mais uma etapa do processo de regularização do Parque das Laranjeiras (zona Leste), com a revisão da área de preservação permanente que foi delimitada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). O objetivo é reduzir ao máximo a remoção de famílias de zonas que não permitem edificações.

Autorizado no final de década de 1970, o Laranjeiras foi por muitos anos um loteamento irregular, com sérios problemas sociais e de carência de infraestrutura. Lentamente o bairro começou a ser regularizado. Primeiro, na década de 1990, com a regularização de algumas ruas, mas com mais contundência em 2009, quando, durante o segundo mandato do governo Carlos Nelson Bueno, a Prefeitura inseriu o Laranjeiras no programa Cidade Legal, do governo do Estado.

Pela primeira vez surgiu a possibilidade do Laranjeiras ser regularizado definitivamente, acabando com a clandestinidade de inúmeros lotes que foram negociados ao longo destas quatro décadas de existência. De início, o maior desafio foi dar início ao processo de regularização dos lotes.

Sem todas as certidões e autorizações, o poder público ficou impedido de beneficiar as famílias com infraestrutura básica, como água, esgoto e energia elétrica, afinal, todo o loteamento foi construído por uma empresa em uma área particular. Aos poucos, o processo foi avançando. E a etapa final para tornar todo o loteamento legal já foi iniciada.

O primeiro passo concluído pela Prefeitura foi a regularização junto à Cetesb. Sem este aval, o Município não poderia oferecer nenhuma infraestrutura ao bairro. A Cetesb já delimitou as áreas de preservação, onde ocorre o impedimento de qualquer tipo de intromissão por parte do homem. Por isso, não é permitida a ocupação destas áreas. E é neste caso que a Prefeitura tenta buscar uma solução.

É que existem muitas famílias habitando estas áreas de preservação. O governo Carlos Nelson promoveu uma reunião nesta semana para discutir internamente um plano para a conclusão do processo de regularização. Nada de infraestrutura será executada até que haja uma revisão completa por parte da Cetesb das áreas delimitadas como de preservação. A Prefeitura tenta evitar que haja a remoção de um grande número de famílias que residem nestas zonas.

Inclusive, a secretária municipal de Planejamento, Paula Zeferino, já solicitou reunião com técnicos da Cetesb que produza um novo estudo sobre a situação do Parque das Laranjeiras. Segundo a assessoria de comunicação do Município, o objetivo é concluir este estudo rapidamente para preparar um planejamento que possibilite o avanço da infraestrutura por todo o bairro.

Há cerca de dois anos, a Prefeitura chegou a formular um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para transferir famílias que estivessem em áreas de preservação do Laranjeiras para outros núcleos habitacionais. Este processo nunca chegou a ser firmado porque a Prefeitura não garantiu a troca do terreno em situação irregular por um novo imóvel. A expectativa é que essas famílias em áreas de risco ou de preservação sejam realocadas em outras quadras no Laranjeiras.









