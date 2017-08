Derrota complica situação do Mogi Mirim

Pelo placar mínimo, o São Bento conquistou uma suada e difícil vitória contra o Mogi Mirim Esporte Clube, na tarde de sábado, 15, no Estádio “Walter Ribeiro”, em Sorocaba. O jogo fez parte da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e complicou a já delicada situação do Sapo no Grupo B da competição.Mesmo jogando em casa, o time de Sorocaba teve muitas dificuldades contra um Mogi “brigador”. Com o resultado apertado, o São Bento foi a 16 pontos e dormiu na liderança do grupo. Com o revés, o Sapão da Mogiana continua em último lugar na chave com oito pontos, na briga contra o rebaixamento para a Série D.O São Bento dominou todas ações desde o início do primeiro tempo, e buscou apertar o Mogi pelos flancos do campo. Aos seis minutos Eder subiu livre e cabeceou para fora; logo depois, aos oito, num cruzamento, Caio Cesar testou e Maringá pegou bem aos oito; a pressão azul deu certo e aos nove minutos, Eder em sua estreia marcou escorando bom lance numa boa jogada e Cavalo e Everaldo pela esquerda, 1 a 0. O Mogi reclamou que o gol teria sido com a mão, mas o árbitro deu lance normal.O Mogi tentou aos 15 com Gustavo de cabeça e mandou para fora após escanteio; e tentou aos 19, num tiro de fora bem defendido por Fábio. Mas o São Bento era melhor e com velocidade e boa marcação dominou o jogo nos primeiros 30 minutos. Nos 15 minutos finais o Mogi passou a chegar com mais força e levar mais perigo ao gol do São Bento principalmente na bola aérea.Aos 34 Rodrigo mandou lateral dentro da área e Tatuí, escorou com perigo. O Mogi explorava cruzamentos, e aos 40 Tatuí emendou na trave aproveitando falha da defesa azul. E a pressão do Sapão seguiu até o fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos uma confusão entre Tatuí e Lucas Mendes gerou um tumulto geral em campo e o jogo se estendeu até 50 minutos. Resultado do “rolo”: amarelos para Cordeiro e Tatuí. E o Bentão se aguentou e segurou a vantagem inicial.O jogo começou pegado no segundo tempo. O Mogi chegou mais forte no ataque e o São Bento tentava os surpreender nos contragolpes. Como com Eder, que emendou com curva uma bola que passou muito perto do gol, aos dois minutos. Em outra pontada azul, Everaldo, levou perigo para o time de Sorocaba. O Mogi tentava com arremates de média distância.O Bento respondeu com Caio Cesar nu tiro na diagonal, mas errou para fora. Dois minutos depois Cavalo bateu errado em centro de Lucas Mendes, tirou do goleiro e a bola raspou o gol. A respostas do Sapão veio aos 15 com Vinicius que perdeu um gol incrível.Em outra investida do Mogi, aos 18, Preto Costa completou e Fabio torceu para bola sair. O jogo ficou mais equilibrado nos 20 minutos finais. O Mogi aumentou a pressão nos minutos finais, mas o São Bento se segurou como pode e garantiu os três pontos diante do seu torcedor. (