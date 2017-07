Filme produzido em Mogi Mirim ganha as telas do Brasil e do mundo

O Brasil é um país de contrastes e quando o assunto é produção audiovisual não é diferente. Existem as grandes produtoras que realizam projetos para TV, publicidade e cinema, e existem os produtores independentes que, com muita dedicação e investimento próprio, conseguem tirar seus projetos do papel.



Esse é o caso de Marcelo Perri, 54, um apaixonado por audiovisual que se dedica a produção de curtas, webséries, clipes, longas, entre outros formatos. Marcelo é morador de Mogi Mirim e, sempre que pode, valoriza a cultura local em seus filmes.



“O processo de se fazer um filme é longo, custoso e envolve a participação de vários profissionais de diversas áreas. Qualquer um que já ficou em uma sala de cinema e assistiu aos créditos após o filme tem uma noção da complexidade e do número de pessoas envolvidas no processo de criação”, conta Perri. “Agora imagina passar por esse processo em uma localidade fora do eixo Rio-São Paulo, sem os profissionais qualificados e sem verba. Bem foi por esse caminho improvável que o filme ‘O Preço do Prêmio’ foi produzido em 2015 aqui na nossa região. A solução encontrada passava pela colaboração de algumas pessoas que teriam de assumir várias funções”, relatou.



“Muitas pessoas foram seduzidas pela ideia de se trabalhar na produção de um filme, mas após algumas reuniões o grupo ficou reduzido a cerca de 12 voluntários. Sendo que no final todos em algum momento tiveram de atuar no filme”, revelou o diretor. “Outra dificuldade que encontrei foi o fato de não termos nenhum ator com formação em Cinema/TV, todos os atores tinham uma forte formação em teatro, que é bem diferente da atuação para Cinema/TV. Eram pessoas interessadas no processo de criação, mas que só tinham atuado em peças. Isso foi um desafio e tanto!”, admite.



“Outra dificuldade foi conciliar a agenda de todos, afinal eram pessoas comuns que tinham outras atividades profissionais, das quais dependiam seus sustentos. Contra todas essas adversidades o filme foi produzido em cerca de 30 dias e editado em mais 90 dias, dessa forma no segundo semestre de 2015 ele teve sua estreia no festival de cinema de Mogi Mirim e logo após recebeu o Certificado de Produto Brasileiro da Ancine”, afirma Marcelo Perri.





O diretor e roteirista Marcelo Perri (primeiro à esquerda) comemorou a aquisição pela AMC Networks





Como um amante do cinema e da TV, Marcelo acaba de dar um passo importante em sua trajetória: ‘O Preço do Prêmio’, sua mais recente empreitada, acaba de ter seus direitos de exibição adquiridos pela AMC Networks, canal responsável por séries como ‘Breaking Bad’, ‘Mad Men’, ‘The Walking Dead’, entre outros sucessos. Atualmente o canal AMC está presente no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e diversos países na América Latina.Isso significa que um filme regional, 100% independente e produzido por talentos locais ganhará as telas de um dos melhores canais especializado em filmes, valorizando nossa região e nossa cultura.“Para mim o objetivo do filme estava cumprido, tinha sido produzido e exibido em alguns festivais regionais pelo Brasil. Estava decidido a guardar o filme e mostrar de tempos em tempo para meus amigos, mas para minha surpresa recebi uma ligação da Elo Company, distribuidora de São Paulo que tinha assistido ao filme em uma mostra, interessada em distribui-lo para outras mídias que não cinema”, relembra.“Confesso que assinei a tonelada de documentos e preparei todos os complementos exigidos pela distribuidora sem ter muita esperança que aquilo desse frutos. Comemorei muito quando recebi o email da Elo Company avisando que o canal AMC havia adquirido os direitos de exibição do filme. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, pois assisto o AMC, é um canal de TV por assinatura especializado em filmes”, disse.“O passo seguinte foi providenciar o Máster do filme, com legendas em inglês e espanhol, para ser enviado para a distribuidora. Isso por que o filme será exibido na América Latina e em algum canal de língua espanhola nos EUA, locais onde a AMC Network está presente”, contou Marcelo.Com locações em Mogi Mirim, Mogi Gaçu, Itapira, Campinas e Buenos Aires, o filme “O Preço do Prêmio” conta a história de cinco jovens que se reúnem para um jogo em busca de um prêmio de 500 mil dólares. Ao pedir auxílio de uma cartomante para desvendar os enigmas, ela adverte ser um jogo demoníaco. Agora eles têm que decidir entre desistir ou arriscar a própria vida por dinheiro.