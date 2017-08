Focos de incêndios nas rodovias preocupam concessionárias

Uma cena que provavelmente vai se repetir muitas vezes nos próximos dias é a presença de equipes de combate a incêndio em rodovias. Por causa da estiagem que já dura dois meses, tem crescido o número deste tipo de ocorrência.

A assessoria de comunicação da Renovias informou que de maio a junho foram registrados 15 focos de incêndio no trecho de Mogi Mirim entre os quilômetros 147 e 167 da rodovia SP- 340 (Campinas-Mogi).



A avaliação não traz os relatos deste mês. A reportagem de A COMARCA apurou que nesta semana que se encerra foram cerca de três casos por dia atendidos pela empresa aqui na região. Ainda tomando como base os números oficiais da empresa, entre maio e junho deste ano o crescimento no número de casos foi de 50% em relação ao mesmo período do ano passado; 15 casos em 2017 e 10 casos em 2016.



A empresa garante que possui efetivos suficientes para dar conta da demanda. “A Renovias dispõe de recursos adequados para combater os focos de incêndio na faixa de domínio da concessionária e esse trabalho é realizado por profissionais treinados para essa atividade. Quando há necessidade, também é solicitado o apoio de unidades do Corpo de Bombeiro”, informou a assessoria de imprensa.

Também a Intervias, outra concessionária que atua na região, não enxerga gravidade na situação atual. A assessoria de comunicação da empresa destaca que em sua faixa de domínio, especificamente no trecho Mogi Mirim- Itapira foram seis ocorrências de janeiro a junho do ano passado, contra quatro ocorrências no mesmo período deste ano.



Ambas as concessionárias destacaram ainda que realizam trabalho de conscientização dos motoristas. “Além das campanhas anuais de meio ambiente, no combate aos incêndios e focos de queimadas, a concessionária conta com caminhão irrigadeira, carretas de combate a incêndio e caminhão guincho com tanque acoplado em sua plataforma. A Intervias também mantém o monitoramento constante das vias que administra por meio das câmeras instaladas nas rodovias, da inspeção de tráfego que roda 24 horas todo o trecho da concessionária e através do contato com os usuários, gratuitamente, através do 0800 707 1414”, informou a Intervias.



A Renovias, garante que todos os anos, durante o período de estiagem, a empresa promove campanhas para alertar os motoristas sobre os riscos oferecidos pelos focos de incêndio. “Nos anos anteriores foram distribuídos folhetos com orientações e cuidados para evitar incêndios nas rodovias”. A empresa destaca ainda que fornece apoio à Campanha Corta Fogo, desenvolvida pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Secretaria Estadual do Meio Ambiente. “Essa iniciativa tem como objetivo contribuir para a redução dos danos ambientais e reduzir os riscos viários causados pelos incêndios. Uma das ações da concessionária é a inserção de alertas nos painéis de mensagem variável instalados na rodovia SP-340”, informou