Jogadores do Mogi cobram salários atrasados

Parte do elenco do Mogi Mirim Esporte Clube se reuniu na tarde da última quarta-feira, 12, com o presidente Luiz Oliveira para discutir problemas financeiros. Segundo informações do portal Globo Esporte. Alguns jogadores que estão no clube há mais tempo, desde a campanha na Série A2 do Campeonato Paulista, estão com três meses de salários atrasados e cobram o pagamento.



O Mogi Mirim não divulgou oficialmente a conclusão do encontro entre jogadores e presidente, nem quais atletas estiveram presentes na reunião, mas foi divulgada a possibilidade de greve dos atletas. Recentemente, o clube já perdeu o goleiro Poti, que entrou na Justiça e conseguiu a liberação por falta de salários.



No entanto, ao menos por enquanto, estaria descartada a possibilidade de greve, até porque vários jogadores e a nova comissão técnica chegaram recentemente, para a disputa da Série C. Segundo declaração do técnico Marcelo Veiga à imprensa, ele foi informado da reunião, mas garante que todos os jogadores vão treinar normalmente durante a semana.



O Sapo volta à campo pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje, às 17 horas, contra o São Bento, no Estádio “Walter Ribeiro”, em Sorocaba. Na lanterna do Grupo B, o time tenta voltar a vencer depois de dois tropeços seguidos, contra Macaé (derrota por 1 a 0) e Joinville (empate em 1 a 1).







Foto: Marcelo Gotti/MMEC