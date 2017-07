Mogi Mirim deve receber mais R$ 20 milhões

O Ministério das Cidades confirmou a liberação de recursos na ordem de R$ 20 milhões que poderão ser investidos em obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica. A notícia foi divulgada na sexta, 14, pelo deputado Barros Munhoz (PSDB) em entrevista ao jornalista e vereador Geraldo Bertanha, o Gebê (SD).



Munhoz já havia sido informado da liberação na terça-feira, 11, por meio de telefonas do ministro das Cidades Bruno Araújo e do senador licenciado e atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. A verba resulta diretamente de reivindicações de Munhoz junto aos ministros em reuniões com participação do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB).



“É uma notícia fantástica. Esses recursos vão possibilitar obras importantes na cidade para beneficiar toda a população”, comemorou o deputado. O recurso faz parte de um pacote que, ao todo, soma R$ 5,7 bilhões em investimentos no país. Além de Mogi Mirim, o deputado Barros Munhoz também garantiu a liberação das verbas para cidades vizinhas como Itapira (R$ 20 milhões) e Mogi Guaçu (R$ 30 milhões).



Em nota, a Prefeitura de Mogi Mirim diz ter recebido com grande satisfação a informação de que a cidade será beneficiada com recursos da ordem de R$ 20 milhões por meio de empréstimo autorizado pelo Ministério das Cidades. A utilização dos recursos ainda será definida em um segundo momento, mas deve auxiliar o município na questão da infraestrutura urbana.



“Dessa forma, o Governo de Mogi Mirim agradece, em especial, o empenho e esforço do deputado estadual Barros Munhoz, que não tem medido esforços para obter recursos que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Assim ocorreu com o valor liberado pelo Desenvolve SP da ordem de R$ 12,5 milhões e, agora, a intermediação feita junto ao Ministério das Cidades. Os agradecimentos também são estendidos ao ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, que se solidarizaram com os municípios diante da dificuldade financeira pela qual estão passando”, ressaltou o Gabinete.



O prefeito Carlos Nelson recebeu Munhoz na terça-feira, 11. Durante o encontro, eles trataram das conquistas obtidas para o município junto ao governador do Estado, Geraldo Alckmin, por intermédio do deputado. Entre as principais está a verba de R$ 12,5 milhões junto ao Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista, para ser utilizada no recapeamento do pavimento asfáltico de ruas e avenidas.



Munhoz intermediou o agendamento da visita do Secretário de Governo, Danilo Zinetti, ao Desenvolve SP, onde serão definidas as aplicações dos valores e quais as demais áreas do município serão beneficiadas com os recursos que serão destinados. O prefeito agradeceu a visita do deputado e destacou sua atuação para o desenvolvimento da cidade. “Munhoz tem se confirmado como um grande parceiro de Mogi Mirim e colaborado muito para que a cidade possa caminhar num cenário nacional difícil. Agradeço muito a parceria”, finalizou o prefeito.