Mogi Mirim volta para a zona de rebaixamento

Na abertura da oitava rodada, o Macaé colocou o Mogi Mirim novamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde do último sábado, 01, o time carioca recebeu e venceu o Sapo pelo placar mínimo de 1 a 0, no Estádio Moacyrzão - que estava de portões fechados. O único gol da partida foi marcado por Aciolli, nos primeiros minutos da segunda etapa.



Com os três pontos conquistados, o Macaé chega aos dez pontos. Já o Mogi Mirim, vive um momento totalmente diferente na tabela. Na lanterna do Grupo B da competição, o Sapão da Mogiana tem apenas sete pontos e é assombrado novamente pelo fantasma do rebaixamento.



Mesmo jogando fora de casa, o Mogi Mirim ditava o ritmo da partida nos primeiros minutos, principalmente em jogadas rápidas pelos lados do campo e pressionava o seu adversário no campo de ataque, mas encontrava o Macaé bem postado, pronto para encaixar um contra-ataque e abrir o placar. A primeira chance de perigo só foi acontecer aos 25 minutos, quando Pirão arriscou de fora da área e por muito pouco não abriu o placar para os donos da casa, forçando Maringá a fazer uma bela defesa.



A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco mas os dois times seguiam buscando o gol a todo momento. Em um desses lances, o Mogi Mirim criou a sua melhor chance do primeiro tempo. Aos 39, após cobrança de escanteio de Anderson Rosa, a zaga do Macaé afastou e a bola sobrou Edson que de pé esquerdo, soltou o pé e a bola saiu tirando tinta da trave. Já nos acréscimos, Israel foi derrubado na área e o arbitro marcou pênalti para os donos da casa. Pirão foi para a cobrança e chutou para fora. Até por conta disso, o placar do primeiro tempo terminou intacto.



Diferente do primeiro tempo, quem voltou do intervalo tomando as redeas do jogo foi o Macaé que precisava de uma vitória em casa. Nos primeiros minutos, os donos da casa tinham a maior posse de bola e por isso criaram as melhores chances. Após tanto tentar, aos 22 minutos, o atacante Aciolli - que havia acabado de entrar na partida - recebeu na área sozinho e na saída do goleiro Maringá, mandou a bola para o fundo das redes.



Depois disso, apesar de estar na frente no placar, o Macaé não sossegou e seguiu pressionando, em busca de ampliar. Já nos minutos finais, o Mogi Mirim foi para o tudo ou nada em busca do empate, mas sem sucesso. Até por conta disso, o jogo terminou com a vitória mínima dos donos da casa, por 1 a 0.



O Mogi Mirim volta a campo para a disputa da nona rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C na próxima segunda-feira, 10. O Sapão da Mogiana volta a jogar sobre seus mandos quando recebe o Joinville, no Estádio “Vail Chaves”, às 21h.