“O promotor não pode governar a cidade”

Entrevista concedida a Flávio Magalhães



No próximo dia 01 de agosto, o promotor de Justiça Rogério Filócomo Júnior completa 14 anos de atuação no cargo em Mogi Mirim. Perde apenas para o doutor Celso Ribeiro, que permaneceu por 17 anos. Fiscalizando a Prefeitura desde a gestão do ex-prefeito Paulo Silva (PSB), Filócomo já processou todos os prefeitos que sentaram na cadeira de chefe do Poder Executivo mogimiriano de lá para cá.



Nesta entrevista, Filócomo enaltece o trabalho da Justiça, que, segundo ele, hoje não tem medo dos poderosos. Também aproveita para fazer um esclarecimento à população sobre o trabalho de promotor, em que “é possível muito, mas não é possível tudo” e lembra que não pode interferir em questões de cunho administrativo de Mogi Mirim. “O promotor não é o prefeito”.