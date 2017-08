Polícia investiga morte na Vila Dias

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de Hamilton Cesar Mizael, 43, ocorrida na última quinta-feira, 27, na Vila Dias.



Uma unidade do SAMU foi acionada para a Rua Cuba, por volta das 23 horas e, ao chegarem, constataram que Hamilton estava sem vida e aparentava ter um afundamento de crânio.



A PM foi acionada e realizou buscas, posteriormente acionando a Polícia Cientifica para a realização de perícias. Aparentemente não haveria qualquer sinal de arrombamento ou invasão.



Hamilton foi encontrado caído no interior de sua casa por um amigo, que também mora no local. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido ao IML.