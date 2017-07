Prefeito busca junto ao governador auxílio para Mogi Mirim

A ligação do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) com os governos estadual e federal permite que Mogi Mirim tenha acesso aos altos escalões de governo. E o prefeito se fez valer desta oportunidade. Na quinta-feira, 30, acompanhado pelo deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) e chefe de Gabinete Guto Urbini, Carlos Nelson esteve no gabinete do governador Geraldo Alckmin (PSDB).



No decorrer do encontro foram apresentados diversos requerimentos abrangendo as mais variadas áreas. “Esse trabalho é recompensador, pois é a realização de um trabalho em prol do bem-estar do município. As conquistas são conseguidas mediante esforço e temos nos empenhado para isso, pois o nosso desejo é o mesmo da população: o desenvolvimento da cidade”, destacou o prefeito Carlos Nelson.



Dentre as solicitações, consta a obtenção de aporte junto ao “Desenvolve SP” - agência estadual para financiamentos de municípios e empresas – para o recapeamento de ruas e avenidas da cidade, uma das maiores demandas atualmente dos munícipes.



Também está inclusa a construção de três novas creches nas zonas Leste e Norte. “São regiões que apresentam uma grande demanda. Sabemos das necessidades dos pais, pois precisam trabalhar. E ao conquistarmos essas unidades, consideramos como vitória da população”, pontuou o chefe de Gabinete, Guto Urbini.



Ainda foi requerida a inclusão do município no programa “Mulheres do Peito”. A iniciativa beneficiará o município com as realizações de exames de mamografia. “É importante atuarmos em várias frentes trabalho. Vamos entregar a nova UPA 24H à população, mas não estamos restritos apenas a esse benefício. Estamos agindo nas demais áreas de saúde, bem como nas várias demandas do município”, declarou.



Carlos Nelson também encaminhou pedidos de doação de áreas pertencentes ao governo estadual para a Prefeitura local. É o caso da área do antigo Aeroclube, no bairro Saúde, e do prédio do antigo Centro de Saúde, na Avenida Santo Antônio, hoje abandonado. A intenção do Governo Municipal é construir uma “Praça da Cultura” naquela localidade.