Radares voltam a operar na cidade em setembro; veja os locais onde serão instalados

Os radares fixos vão voltar a operar na cidade nos próximos meses. A Prefeitura já contratou a empresa que ficará responsável, no decorrer de um ano, pela instalação, operação e manutenção de radares, fixos e móveis, nas vias municipais. A licitação foi vencida pela empresa Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda, da cidade paulista de Votorantim.













Segundo a Secretaria de Transporte, Trânsito e Serviços, o contrato prevê o prazo de 60 dias, a partir da ordem de serviço – expedida em 10 de julho, para a instalação dos equipamentos. A previsão é que em 10 de setembro, o funcionamento dos aparelhos seja iniciado.“Estamos atuando, a fim de estabelecer plena segurança aos motoristas e pedestres. E atentamos para as vias ou cruzamentos considerados perigosos e, nestes pontos, vamos priorizar a colocação de radares”, explicou o secretário da Pasta, Vitor Coppi. “Nesse período também deverá ser realizada a aferição dos locais”, complementou.Pelo cronograma formulado por técnicos municipais, serão ao menos oito radares fixos distribuídos na Rua Padre Roque, Avenida da Saúde, Avenida Pedro Botesi, Avenida Brasil, Avenida 22 de Outubro, Avenida Adib Chaib e Rod. Nagib Chaib.A direção da Pasta destacou ainda que haverá uma campanha educativa e de conscientização no trânsito. “Estamos agindo com transparência, já que a iniciativa é fundamentada no cuidado que a população deve ter no trânsito, pois o respeito ao limite de velocidade é exemplo de cidadania”, afirmou.Os cruzamentos entre a Avenida 22 de Outubro e a Avenida Brasil terão, além do controlador de excesso de velocidade, o controle de avanço semafórico. Isto é, serão fiscalizados os veículos que pararem em cima da faixa de pedestres.Os investimentos na segurança no trânsito foram de R$ 216.800,00 por 12 meses.