Sala de cinema de Mogi Mirim fecha as portas

Por Flávio Magalhães



O Center Cine de Mogi Mirim fechou suas portas definitivamente. As sessões derradeiras foram exibidas no último domingo, dia 30. A notícia foi divulgada, em tom de pesar, pela própria sala de cinema, em sua página oficial no Facebook.



A reportagem de A COMARCA conversou com o empresário Antônio Carlos Bernardi, o Lilo, presidente da Associação Mogimiriana de Beneficência, instituição que investiu na estrutura cinematográfica e locou o espaço para uma empresa do ramo. Ele apontou a crise financeira como motivação para o fim das atividades.



“Estou sendo forçado pelas circunstâncias econômicas, pois não estamos conseguindo cobrir os custos”, relatou. Até então, seis funcionários trabalhavam no Center Cine, incluindo os finais de semana e períodos noturnos, o que consequentemente acarreta horas extras. “Venho tentando levar, mas está no vermelho”, completou Lilo.



O empresário entende que a crise afetou o público do cinema. Segundo suas informações, menos de 20 pessoas comparecem a cada sessão, numa sala com capacidade para 145 lugares. “E só estamos trabalhando com lançamentos. As distribuidoras nos cobram e reclamam pela renda baixa”, lembrou Lilo.



Mas esse fechamento das salas ainda não é um fim definitivo para a história do cinema em Mogi Mirim. Lilo garante que a estrutura do Center Cine, que inclui alguns equipamentos modernos adquiridos com financiamento pelo BNDES, não será desmontada. “Se no futuro a situação melhorar, o cinema reabre. O que não posso é ficar dando murro em ponta de faca agora”, declarou.