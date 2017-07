Seleção de Handebol de Areia Sub17 treina em Mogi Mirim

O Clube Mogiano está sediando a fase final de treinamentos das seleções masculina e feminina de Handebol de Areia, Categoria Sub17. Os treinos tiveram início na semana passada e devem ser concluídos na sexta-feira, 07.



Organizada pela Confederação Brasileira de Handebol, a programação conta com 15 dias de treinamento intenso com toda comissão técnica e dirigentes do Brasil de Handebol de Areia. Esses treinamentos visam a disputa do mundial da modalidade que ocorrerá nas Ilhas Maurício na África entre os dias 11 e 18 de julho.



Dentre as atletas convocadas para a Seleção, destaca-se a presença de três atletas do Clube Mogiano: Chafiha Biazotto, Luiza Seixas e Juliana Pellegrino, além do professor Bruno Camargo que está acompanhando e auxiliando a organização do evento, que tem o apoio das secretarias de Esporte de Mogi Mirim e de Itapira.



O técnico da Seleção Brasileira Feminina Adulta de Handebol, Marcio Magliano, visitou as instalações do Clube Mogiano e elogiou a estrutura. “Fiquei muito impressionado com a estrutura do clube, que está dando todo apoio às nossas seleções. Queria desejar muito sucesso aos envolvidos e agradecer a recepção tão boa que tive nesse breve encontro”, disse.



Quem também esteve acompanhando o treino de Beach Handebol foi a Técnica Super Campeã de Beach Handball com a seleção Brasileira Feminina, Rossana Marques, que também elogiou as instalações do clube.



No último domingo, 25, foi realizado o primeiro amistoso entre Brasil e 360 Graus que contou com a presença em quadra para o time do 360, da atleta Patricia Scheppa, que já foi eleita a melhor jogadora de Beach Handball do Mundo.