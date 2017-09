Complexo industrial da Inamel vai a leilão

Flávio Magalhães



Um complexo industrial pertencente à empresa Inamel Móveis de Aço Ltda vai a leilão judicial eletrônico. O lote possui 136 mil metros quadrados de área total de terreno e 18,8 mil metros quadrados de área construída e está localizado no Parque das Empresas, em Mogi Mirim. O lance inicial está a partir de R$ 14,5 milhões.



O lote já está disponível no site da Lut Leilões, leiloeira oficial, através do endereço www.lut.com.br/lote/falencia-inamel-em-mogi-mirim-sp/52523. O encerramento do leilão será no dia 11 de setembro a partir das 13h. Além do leilão online, haverá pregão físico na sede da empresa, em São Paulo, localizada na Rua Joaquim Eugênio de Lima, nº 696, no Jardim Paulista. Outras informações pelo telefone (11) 3266.2771 ou contato@lut.com.br



A massa falida da Inamel, antiga empresa de móveis de aço que atuou por quase 30 anos em Mogi Mirim, possui uma dívida superior a R$ 33 milhões, valor esse ainda sem as devidas correções monetárias. O jornal A COMARCA divulgou essas informações em outubro do ano passado, a partir da publicação do edital.



Do montante, quase R$ 20,5 milhões são referentes a despesas tributárias, isto é, impostos que ainda precisam ser quitados. A dívida trabalhista soma R$ 4 milhões e há ainda os credores quirografários, aqueles que não possuem garantia real para o pagamento de seus créditos e que geralmente são os últimos a receber.



Fundada em setembro de 1979, a Inamel iniciou sua produção com móveis de aço para escritório, cofres, mesas e cadeiras, e a partir de 1988, cozinhas de aço, se especializando nessa linha de produtos. A empresa entrou em recuperação judicial no ano de 2008, tendo a falência decretada no ano seguinte.