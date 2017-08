Epaca traz luz à causa animal em Mogi Mirim

Flávio Magalhães



O Encontro de Parlamentares e Ativistas da Causa Animal (Epaca), realizado a nível regional, teve Mogi Mirim como sede pela primeira vez no último sábado, 12. Trazido para a cidade pela vereadora Sônia Módena (PP) em parceria com o deputado federal Ricardo Izar (PP), presidente da Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional em Defesa dos Direitos Animais, o evento foi considerado “muito produtivo” por seus organizadores.



O salão social do Clube Mogiano foi palco das discussões para políticas públicas em prol dos animais dentro do Estado de São Paulo e em caráter nacional. A meta foi a elaboração de um documento de autoria coletiva reivindicando ao Governo de São Paulo melhorias e dignidade nas condições de tratamento aplicadas aos animais no Estado e em todo o Brasil. Participaram centenas de pessoas, dentre elas, membros de associações, ONGs e protetores de animais, autoridades locais e regionais e simpatizantes da causa.



A abertura ficou a cargo da profissional Bianca Rúbio, que cantou o Hino Nacional. O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) e o secretário de Sustentabilidade Ambiental Ivair Biazotto estiveram presentes para dar boas-vindas aos visitantes.



O ciclo de palestras abordou temas relevantes, com palestrantes de diferentes áreas: “Os Animais e a Polícia”, incluindo questões de maus-tratos, com a vereadora Sônia Módena e o capitão da Polícia Militar Luciano Peixoto; “Animais Silvestres - Projeto Corredor das Onças”, com Márcia Rodrigues do Instituto Chico Mendes; ”Painel Legislativo - Retrato sobre os Projetos de Lei”, com o deputado federal Ricardo Izar e “Painel Bem-Estar Animal”, com Paulo Afonso, da Prefeitura de Campinas.



Durante todo o evento, também foi disponibilizado a todos os presentes o serviço de orientação e esclarecimentos de dúvidas, sob responsabilidade da advogada Maíra Vélez, presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal do Estado de São Paulo. Ao final do encontro, foram entregues certificados de participação aos presentes.



Foram também arrecadados mais de 100 quilos de rações, de pessoas que doaram na entrada do evento. Essas doações foram destinadas à Associação Vida e Recanto das Patinhas. Representantes receberam a entrega simbólica das mãos da vereadora Sônia Módena e do deputado Ricardo Izar, ao término do evento.





Mogi Mirim deverá receber, uma unidade do “castramóvel”, um veículo adaptado para a realização das cirurgias em cães e gatos de forma itinerante. O comunicado foi feito pelo deputado Ricardo Izar, durante o evento. De acordo com o deputado, o veículo será utilizado para atender aos animais abandonados em vias públicas. A data em que a cidade deverá receber a unidade e demais detalhes serão divulgados em breve.Já a vereadora Sônia Módena apresentou seu aplicativo para celulares denominado “Adote Pets”. Trata-se de uma ferramenta que vai auxiliar na proteção animal, bastando acessar apenas um link http://app.vc/adotepetsapp, que em breve será ativado. Lá, será possível encontrar animais para adoção, animais perdidos, contatos de clínicas veterinárias 24 horas, meios para denúncia de maus-tratos, associações protetoras de animais, entre outras informações.