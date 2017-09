Fatec busca apoio para projeto de internacionalização

Flávio Magalhães



A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arhur de Azevedo” reuniu na tarde de quinta-feira, 24, empresários e representantes do Centro Paula Souza (a autarquia paulista responsável pelas Fatecs e Etecs) para anunciar e buscar apoio para o seu projeto de internacionalização de estudantes.



“O objetivo da Fatec é a mão de obra de excelência, mas para isso é interessante a internacionalização”, destacou o diretor da unidade, André Giraldi. Durante o encontro, foi detalhada a parceria da Fatec Mogi Mirim com quatro instituições estrangeiras de ensino superior, sendo duas na Alemanha, uma na Espanha e outra nos Estados Unidos.



Professores e coordenadores da Fatec estão programando para março de 2018 uma visita pedagógica para a Joliet Junior College, universidade próxima a Chicago, nos Estados Unidos, que mantém um programa de internacionalização iniciado no governo do ex-presidente Barack Obama. Foi o que possibilitou alunos e professores dessa instituição a visitarem a Fatec Mogi Mirim em anos anteriores.



Para a visita pedagógica ao país norte-americano, a Fatec planeja levar dez estudantes. O custo dessa viagem seria de US$ 3.492 (equivalente a R$ 11 mil, atualmente). É aí que entra o apoio de empresas. Duas já anunciaram ajuda: a mogimiriana Marangoni e a Amercian College Testings (ACT), uma organização dedicada a ajudar as pessoas no alcance do sucesso na educação e no mercado de trabalho, com sede em Iowa, nos Estados Unidos, e reconhecida como líder americana em testes de prontidão profissional e admissão universitária.



A assessora de Relações Internacionais do Centro Paula Souza, professora Marta Iglesis Farrero, presente na ocasião, aprovou o projeto da Fatec Mogi Mirim. “Nós precisamos nos comunicar a nível mundial, precisamos trocar conhecimento. Vamos investir nesses meninos, pois serão os futuros colaboradores das empresas da região”, destacou.







Professora Marta Iglesis, do Centro Paula Souza, ao lado do diretor André Giraldi