Fraga e Átila vencem no Velo Città

Se uma pista estreia no calendário da Stock Car, pode apostar que a vitória será de Felipe Fraga. Depois de vencer na inauguração Circuito dos Cristais, em Curvelo, no ano passado, o piloto da Cimed Racing Team contou com a sorte na escolha de estratégia na parada para reabastecimento para conquistar sua terceira vitória na temporada, a 12ª na carreira, na primeira corrida da principal categoria do automobilismo brasileiro no autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu. Cacá Bueno e Vitor Genz completaram o pódio.



Largando na terceira posição do grid, Fraga ultrapassou Daniel Serra na largada e assumiu a liderança da corrida após Átila Abreu ter um pneu furado após um toque do vencedor. O piloto entrou para realizar o reabastecimento logo que a janela para parada abriu, mesmo momento em que o carro de segurança entrou na pista, impossibilitando que os adversários diretos pudessem parar na volta seguinte. “A gente tinha carro para ganhar a corrida, mas acertar a estratégia em cheio, a luz do carro de segurança acendeu logo quando eu entrei para o pit stop, mas foi bom porque consegui poupar push e pneu par a segunda corrida. A sorte está ventando para o nosso lado”.



A participação do chefe de equipe da Cimed Racing, Willian Lube, também foi importante para Cacá Bueno chegar na segunda colocação depois de largar em 13º.“A equipe foi muito bem, meu chefe de equipe me alertou sobre a chance de ter carro de segurança, não era meu momento de parada, e fiz meu pit stop. A gente ainda errou porque deveríamos ter colocado mais combustível porque pouca gente entrou. Largar em 13º e chegar em segundo é melhor do que eu posso imaginar”.



Terceiro colocado na prova, Vitor Genz largou em 21º e foi um dos competidores que mais conquisto posições ao acertar a estratégia. “A gente está batalhando bastante para uma boa posição de largada, mas temos um bom ritmo de corrida. Estávamos no lugar certo”.



CORRIDA 2

Já na Corrida 2, Átila Abreu foi o destaque. O final de semana foi de emoções distintas para o piloto da Shell Racing. Ele fez a pole para a primeira corrida, mas um toque durante a prova tirou a chance de brigar pela vitória e o dono do carro #51 finalizou na décima posição. A falta de sorte acabou se convertendo em um bom resultado para o piloto. A posição de chegada o fez largar na frente na segunda prova devido ao grid invertido e desta vez, sem incidentes, conseguiu vencer pela primeira vez na temporada. O líder do campeonato, Daniel Serra, e Gabriel Casagrande completaram o pódio.



Com a vitória na prova que fechou o final de semana em Mogi Guaçu (SP), Átila chegou a 209 pontos e tomou a terceira posição no campeonato de Max Wilson. “Estava muito confiante para a corrida, mas a batida fez com que o mundo desmoronasse na minha frente. Eu estava bravo e a equipe me pediu calma, para focar na segunda prova. Primeira vez que acontece do mesmo piloto largar na pole nas duas corridas. Aproveitei que ainda tinha pneus bons e botões de ultrapassagem para segurar o Serrinha. A vitória veio de uma maneira inusitada, nem os melhores roteiristas poderiam imaginar isso. Fizemos bons pontos para o campeonato. Não posso reclamar do que aconteceu”, explicou Átila.



Segundo colocado na prova, Daniel Serra comemorou o pódio que garantiu bons pontos na liderança da competição. “Era um final de semana que tinha tudo para ser muito bom se tudo ocorresse normalmente. Conseguimos salvar alguns pontos na segunda corrida, a diferença caiu um pouco para o Thiago, mas o que importa é que a gente está com o carro rápido, o que me deixa confiante”, destaca o piloto da Eurofarma RC.



Vencedor de uma das provas em Curvelo, Gabriel Casagrande ficou satisfeito com o desempenho do carro na rodada dupla do Velo Città. “Foi o que a gente conseguiu fazer. Um enrosco no nosso pit stop nos deixou com alguns pontos a menos, mas também não seria muito diferente. O desempenho no final de semana foi sensacional”.







(Foto: Duda Barros)