Jardim Velho voltará a ser ponto de integração

Flávio Magalhães



Como já noticiado por A COMARCA, a empresa Fênix, de Bragança Paulista, está próxima de assumir o controle acionário da empresa Santa Cruz Transportes, que detém a concessão do transporte público em Mogi Mirim. Isso implicará em diversas mudanças, conforme adiantou o diretor da empresa, Victor Hugo Abi Chedid, em audiência na última segunda-feira, 14, na Câmara Municipal.



A mais perceptível para os mogimirianos, conforme também explicou o secretário de Transporte, Trânsito e Serviços, Vitor Coppi, será o ponto de integração de linhas na Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho. Até o segundo mandato do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), o local funcionava como um ponto de integração, ainda que informal, devido ao grande número de linhas que passavam pelo local.



A necessidade de um ponto de integração abrirá possibilidade para a implementação de um Bilhete Único em Mogi Mirim, e a Prefeitura já trabalha com essa hipótese. Assim, o passageiro da zona Sul que precisa se deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste, por exemplo, pegaria dois ônibus: um do bairro ao Centro e outro do Centro ao UPA. Mas pagaria apenas uma passagem, ao fazer a integração no Jardim Velho.



Outra mudança visível aos usuários do transporte público será na frota de ônibus. Abi Chedid afirmou que a empresa fará um investimento de R$ 8 milhões para renovar a frota, inclusive com alguns veículos zero quilômetro, equipados com carregador USB para celular e movidos a biodiesel. Os atuais possuem, em média, sete anos de uso, ultrapassando o limite estabelecido no contrato de concessão.



Num primeiro momento, o empresário de Bragança Paulista afastou a possibilidade de reajuste imediato na tarifa de ônibus. “Não há o que falar enquanto não forem cumpridas todas as exigências, não posso fechar os olhos a isso”, admitiu Abi Chedid. Para a Fênix assumir a Santa Cruz Transportes falta apenas a anuência do prefeito Carlos Nelson.