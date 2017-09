Laboratório da Sesamm está entre os melhores do país

Após receber o prêmio "Sustentabilidade Ambiental 2017" pelo projeto de reuso de água, agora foi a vez do laboratório de controle e análise de efluentes da concessionária Sesamm (Serviço de Saneamento de Mogi Mirim), responsável pelo tratamento de aproximadamente 65% do esgoto da cidade, ficar entre os melhores do país.



O resultado foi obtido após a participação da empresa no concurso desenvolvido pelo Pipa (Programa Interlaboratorial Proagua Ambiental), realizado em junho. Esse concurso reúne as principais empresas de saneamento do Brasil, como a Microlab (Goiânia-GO), Spectrum (Campo Grande-MS), Lactec (Curitiba-PR), Cedae (Rio de Janeiro-RJ), Cernitas (São Luís-MA), Analytical Center (Belém-PA), dentre outras.



O objetivo do Pipa, que tem o aval do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), ISO e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), é testar a qualidade das análises feitas pelos laboratórios, fomentar o aprimoramento técnico entre os participantes, incentivar a melhoria constante das análises e adotar critérios e orientações dos órgãos e gestores de qualidade.



Vale lembrar que o Pipa/Proagua possui mais de 500 laboratórios cadastrados. Para participar desse concurso, cada laboratório recebe amostras iguais de efluentes para testar o Ph, DBO, DQO, sólidos suspensos, assim como outros parâmetros. A Sesamm recebeu as amostras no dia 22 de junho, juntamente com as demais empresas participantes dessa etapa.



O laboratório local, sob responsabilidade da técnica em meio ambiente e química Sirlei Cristiana Brignoli, foi um dos que obteve melhor resultado. De nove itens analisados, a Sesamm obteve sete conceitos "excelentes" e apenas dois "bons". A escala de notas do Pipa tem cinco estágios: excelente, bom, aceitável, questionável e insatisfatório.



ORGULHO

"Sequer tivemos um aceitável", comemorou o diretor-presidente da Sesamm, Carlos Roberto Ferreira. "Somente excelente e bom", completou. Ele salienta que empresas bem mais antigas e maiores que a Sesamm não tiveram o mesmo bom desempenho. Outros laboratórios do grupo GS Inima Brasil, do qual a Sesamm faz parte, também participaram.



Apenas Ribeirão Preto foi melhor do que Mogi Mirim, com oito conceitos "excelente". Para Ferreira não resta a menor dúvida da qualidade das análises feitas pelo laboratório de Mogi Mirim, ressaltando que esse excelente desempenho no Pipa deverá balizar outras unidades do grupo GS Inima. "É um imenso orgulho ver uma empresa tão nova como a Sesamm trilhando o caminho do sucesso em âmbito nacional", finalizou.