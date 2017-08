Mogi Mirim acumula mais uma derrota na Série C

O Mogi Mirim Esporte Clube foi derrotado mais uma vez. No último sábado, 05, foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0, no Estádio “Nabi Abi Chedid”, em jogo válido pela 13ª rodada, da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.Em péssima situação na tabela, os clubes fizeram um jogo tenso, que evidencia a fragilidade dos times. Contudo, Anderson Ligeiro foi às redes, aliviando um pouco a situação dos donos da casa.Com o resultado aliado a derrota do Macaé para o Ypiranga, o Bragantino subiu para a oitava posição, com 15 pontos. Já o Mogi Mirim segue na décima e última colocação do Grupo B, com apenas 10 pontos.Contrariando todas as previsões, o Mogi Mirim foi melhor que os donos da casa nos primeiros minutos de jogo, tendo, inclusive, chance de abrir o placar. No primeiro minuto, Nunes bateu forte para gol, carimbando a trave e assustando o goleiro Renan Rocha, além da torcida local.Contudo, o melhor desempenho veio abaixo aos 15 minutos. Marino viu bem a chegada de Anderson Ligeiro, que dentro da área foi derrubado. Marielson Alves Silva, árbitro da partida não teve dúvida e assinalou pênalti. Aos 16, o mesmo Anderson Ligeiro cobrou bem no canto direito, fazendo 1 a 0 para o Massa Bruta.Com o gol, os donos da casa ganharam confiança e passaram a pressionar. O segundo gol não saiu por um detalhe aos 38, quando Bruno Oliveira avançou e abusando da velocidade cortou a zaga adversária. De canhota, o lateral-direito bateu para o gol, a bola passou muito perto.Ao contrário da etapa inicial, a complementar começou morna. O Bragantino fica mais com a bola no pé. Entretanto, os mandantes não conseguiam criar boas chances e nem arriscavam de fora da área. O Mogi lutava contra suas deficiências, mas pouco conseguia fazer.A primeira boa chance foi somente aos 32 minutos. Em cobrança de falta, o veterano Cristhian bateu no capricho, a bola triscou em Everton e quase morreu no fundo da rede. No mais, o Massa Bruta administrou o resultado sem maiores sustos.O Sapo volta a campo hoje, 12, em duelo válido pela 14ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Mogi Mirim recebe o Ypiranga, às 15h30, no Estádio “Vail Chaves”.