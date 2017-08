Sábado é dia de vacinação antirrábica para cães e gatos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria de Saúde, divulgou a data de vacinação antirrábica. A ação preventiva será realizada no sábado que vem, 26, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).



Em parceria com a Secretaria de Educação, também serão disponibilizadas escolas, centros de educação infantil e a Estação Educação. O objetivo é garantir centros de vacinação em todas as regiões do município. Em todos os locais, o horário de atendimento será das 08h às 17h.



A estimativa de vacinação de cães e gatos no município está acima de 15 mil animais. Técnicos da Saúde advertem que vacinar o animal é fundamental, pois é a única forma de prevenção da doença, visto que a mesma não tem cura e leva à morte.



Os bichinhos de estimação menores de três meses de idade, além de cadelas e gatas prenhas e animais em tratamento com medicações como corticoides não poderão ser vacinados.



Todos os animais, com exceção das especificações já descritas, podem e devem ser vacinados. A explicação é que os não vacinados correm um maior risco de contrair a doença quando em contato com o vírus da raiva, através de mordeduras, arranhaduras e saliva que contenham o vírus.



PREVENÇÃO

Na semana passada, A COMARCA divulgou que Mogi Mirim confirmou o primeiro caso de raiva animal desde 2012, em um morcego encontrado nas Chácaras Sol Nascente. Imediatamente após essa confirmação, a Prefeitura informou houve intensificação das informações junto aos moradores da localidade e aplicação da vacina nos animais domésticos.