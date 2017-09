Centenas comparecem ao ato cívico no 07 de Setembro

Flávio Magalhães



Um ato solene realizado na Praça Rui Barbosa marcou o feriado de 07 de Setembro em Mogi Mirim. Na manhã de quinta-feira houve o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Mogi Mirim por autoridades municipais, como o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), o presidente da Câmara Municipal Jorge Setoguchi (PSD), e o capitão da Polícia Militar Luciano Peixoto.



A cerimônia reuniu várias organizações civis e militares como o Comando da Segurança Pública (Guarda Civil Municipal e Brigada de Incêndio), Polícias Militar e Rodoviária, Grupos de Escoteiros “Encanto das Matas” e “Valentino Balestro”, fanfarras da Escola Estadual “Prof. Ernani Calbucci”, EMEB Prof. "Jorge Bertolaso Stella" e Educandário Nossa Senhora do Carmo, Ordem Demolay, Clube dos Desbravadores e Clube dos Aventureiros da Igreja Adventista do 7º Dia, CEBE “Benjamin Quintino da Silva” e o Projeto SER da Brinquedoteca Municipal “Eugênio Scomparin”, a Orquestra de Viola Caipira, entre outras.





(Foto: Silveira Jr)





Por meio de uma parceria com a iniciativa privada, a Prefeitura de Mogi Mirim está negociando uma comemoração festiva do aniversário de 249 anos da cidade, celebrado em 22 de outubro. A informação foi dada pela secretária de Educação Flávia Rossi em entrevista ao jornalista e vereador Geraldo Bertanha, o Gebê, no programa “Aqui Mogi”, na rádio Transamérica.Na semana do aniversário do município, deverá ser programada uma série de atividades culturais e musicais destinadas aos mogimirianos. Os detalhes ainda serão finalizados, mas a expectativa é de que, em breve, a parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada seja divulgada.