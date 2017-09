Detran deve mudar atendimento para a Rodoviária

Um acordo de parceria deverá ser firmado entre a Prefeitura e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para que a unidade de atendimento de serviços de trânsito passe a funcionar em outro local da cidade. Um espaço está sendo preparado que o órgão estadual passe a atender a população na Estação Rodoviária. Atualmente, o atendimento é feito à rua Padre José, ao lado da Delegacia de Polícia.



A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que o processo para a disponibilização da área, que é administração pelo Poder Público municipal, já tramita pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Uma análise jurídica irá determinar a viabilidade ou não do contrato a ser celebrado. Além do contrato, é preciso que o espaço seja adaptado para receber os equipamentos de trabalho que serão implementados pelo Detran.



A Secretaria de Transportes, Trânsito e Serviços já elaborou o projeto para readequação do local, de maneira que atenda aos requisitos do Detran. O investimento será de aproximadamente R$ 100 mil. Ainda não há data definida para o início das atividades. A assessoria de imprensa do Detran confirmou a negociação do acordo com a Prefeitura de Mogi Mirim, que faz parte do processo de reestruturação e modernização do serviço no município.



“A parceria visa juntar esforços para o projeto, que levará um melhor atendimento ao cidadão e melhores condições de trabalho para os funcionários. O Detran.SP vem passando, desde 2011, por um amplo processo de modernização de suas unidades, sendo que 179 delas já atendem em novo padrão”, destacou. Porém, não fez previsão quanto ao início do acordo.