GoodBom deve funcionar até o fim do ano

Com cerca de 50% das obras concluídas, a rede GoodBom pretende iniciar o funcionamento da unidade de Mogi Mirim até o final do ano. Por isso, a empresa já entrou na fase de captação de currículos visando o preenchimento das vagas de emprego que serão abertas com o empreendimento. Entre diretos e indiretos, serão disponibilizadas 350 vagas. Os interessados em trabalhar nos variados setores da unidade já podem deixar seus currículos no próprio canteiro de obras, à avenida Pedro Botesi, 2800, Jardim Aurora, ou enviar para o e-mail recrutamento@goodbom.com.br.



Anunciada em 2015, a edificação da unidade mogimiriana do GoodBom ganhou fôlego neste ano. A nona loja da rede terá cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, de um total de 22 mil metros quadrados de área. O setor de marketing do grupo informou ontem que as obras estão em estágio avançado, com promessa de finalização e, consequentemente, início de funcionamento para o final do ano. O trabalho, no momento, está concentrado no acabamento e na chegada dos equipamentos.



A unidade de Mogi Mirim terá o conceito de hipermercado, com uma oferta maior e diversificada de produtos, principalmente os das linhas de eletroeletrônico e eletrodomésticos. Outro diferencial da loja será a instalação de um setor de peixaria fresca e de um mix de lojas agregadas, favorecendo a atração de um número maior de clientes. Por essa razão, a loja trabalha com a expectativa de gerar perto de 200 empregos diretos em seus diversos setores, e outros 150 indiretos para as vagas de promotoria e nas lojas agregadas.



Das demais lojas que o grupo mantém em funcionamento, igual a de Mogi Mirim somente a de Indaiatuba. Aa demais, incluindo a sede, em Sumaré, trabalham na linha de supermercados. Por essa razão, segundo acentuou o setor de marketing da rede, a unidade mogimiriana do GoodBom promete ser uma das mais modernas do segmento.



A rede GoodBom começou em 1932, quando Hermenegildo Gigo, italiano de origem simples, residente no Brasil, abandonou a vida no campo para se dedicar ao seu recém-adquirido armazém. Com o auxílio de seus filhos, Pedro, João Rubens, Eduardo e de sua filha Edeolinde, deu início à construção do complexo Gigo. Era o começo de um sonho que, depois de 21 anos, começou a se tornar realidade.



Em 1953, os filhos assumiram o comando da empresa e a transformaram em Gigo & Cia. Um ano depois, adquiriram o empório de Orestes Bordon e a Cooperativa Agrícola em Nova Odessa, que deu lugar ao primeiro supermercado de Sumaré. Em 1956, a Gigo & Cia comprou também o Armazém dos Raposeiros, localizado em frente à estação de Sumaré.



Seis anos mais tarde, o grupo presenteou a população sumareense com o primeiro supermercado moderno da região. Após um ano, Campinas e Paulínia também receberam filiais com instalações modernas e prédio próprio. Em 1987, a empresa passou por uma reestruturação e, então, foi inaugurado o GoodBom Supermercados, uma loja moderna e pioneira na automatização de código de barras.



Com o sucesso de sua primeira loja, no ano seguinte, mais um supermercado foi inaugurado. Ao tornar-se referência na região, acompanhando a constante evolução do segmento, no ano de 2000 expandiu a qualidade da rede para Hortolândia. Hoje, a rede possui lojas cinco lojas em Sumaré, uma em Hortolândia, uma em Monte Mor e uma em Indaiatuba.





Obras estão 50% prontas (foto: Prefeitura de Mogi Mirim)