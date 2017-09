Mais de mil pessoas prestigiam encontro de carros antigos

O 3º Encontro de Carros Antigos ‘Só Clássicos’, promovido pela Autopeças Lauto no último sábado, 2, foi um sucesso de público. Segundo os organizadores, mais de 1 mil pessoas passaram pelas dependências da empresa, no bairro Saúde, para prestigiar a exposição de carros e aproveitar as atrações. Como a entrada era a doação de um quilo de alimento não perecível, o bom público no evento resultou na arrecadação de quase meia tonelada de produtos que serão revertidos para entidades assistenciais do município.



O público que prestigiou o encontro pode conferir de perto a principal atração do evento, que é a exposição de 150 carros, motos e lambretas antigas. Os expositores foram premiados em três categorias. O prêmio de carro mais antigo foi para um Ford Elffi, de 1936; o mais bonito foi o Chevrolet Corvette; e mais potente premiado foi um Chevrolet Camaro, com 250 cavalos.



Além dos carros, o evento contou com a presença de três bandas; Jockers, General Lee e El Zinabre, que fizeram a galera curtir grandes clássicos do rock. Os visitantes também puderam se deliciar com a praça de alimentação, dotada de lanches do Landau, Chopp do Dunda, churrasquinho do Projeto Maguila, bebidas com o Educandário, sanduíche de pernil e cachorro quente da Cláudia, pastel da tia Lena, churros do Chaves e doces da Mônica.



Parte das barracas de alimentos está associada à alguma instituição de caridade. Assim, uma porcentagem do lucro obtido no evento será repassada para uma ONG ou entidade assistencial de Mogi Mirim. A criançada também pode fazer a festa. Para os baixinhos, a organização disponibilizou gratuitamente cama elástica, piscina de bolinhas, pipoca e algodão doce. Os minicarros da equipe Little Beetle também chamaram a atenção das crianças.



O encontro apresentou outras atrações, como o corte de barba e cabelo do público masculino por meio da Bruscos Barber Shop, e a presença inédita dos patrocinadores do encontro, como a Nakata, que fez sorteio de brindes, a Toyota Nippokar, responsável por levar a banda Jockers, a Schadek, que montou um stand e ofereceu brindes, a ZF, que divulgou suas novidades, e a Orbi Química, que levou brindes e produtos para limpeza e manutenção do carro, assim como a Sabó, Metal Leve, M.T.E e UrbaBrosol.