Mogi Mirim vence a última em casa

O Mogi Mirim vive uma das maiores crises da sua história, com salários atrasados e já rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time entrou em campo animado com uma possível mala branca do Bragantino de R$ 50 mil e fez a sua parte ao golear o Macaé, por 3 a 0, no Vail Chaves, pela penúltima rodada do Grupo B da Série C.Com o jejum de nove jogos sem vitórias encerrado, o Mogi Mirim se despediu de forma honrosa do estádio “Vai Chaves”. Já não pode mais deixar a lanterna, onde está com 13 pontos. Por outro lado, o Macaé corre risco de ser rebaixado e tem no Bragantino um rival direto na luta contra o descenso.O Mogi Mirim volta a campo hoje, às 17h30, pela última rodada da primeira fase da Série C. O Sapão da Mogiana enfrenta o Joinville na Arena Joinville, em Santa Catarina. Apenas para cumprir tabela.Já rebaixado e não tendo mais nada a perder, o Mogi Mirim surpreendeu o Macaé e começou esboçando uma pressão, tanto que deu dois chutes para fora antes dos dez minutos. O Alvianil Praiano não conseguia jogar e era totalmente dominado pelos donos da casa, que perdiam chance atrás de chance.O Macaé até melhorou de rendimento na segunda metade do primeiro tempo e assustou com duas finalizações para fora, mas o Mogi Mirim continuava sendo o time que mais levava perigo, tanto que exigiu duas boas defesas do goleiro Luis Henrique.O panorama da partida não mudou muito no começo do segundo tempo e o Mogi Mirim abriu o placar aos oito minutos. Ewerton recebeu passe em profundidade e bateu na saída de Luis Henrique. O time do Macaé ficou bastante nervoso e se lançou todo ao ataque até que o balde de água fria veio aos 24.Edson recebeu na entrada área e bateu no canto esquerdo do goleiro. O Macaé sentiu demais o segundo gol do Sapão da Mogiana e parecia entregue em campo, enquanto os donos da casa apenas administravam o resultado. Edson ainda marcou o terceiro aos 48 minutos.