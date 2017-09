‘Não tenho condições de disputar eleição’, diz Carlos Nelson

Flávio Magalhães



O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) descartou uma possível candidatura à reeleição em 2020, em entrevista concedida à imprensa na última quinta-feira, 21. A afirmação veio após comentários sobre sua possível inelegibilidade diante da recente reprovação das contas de 2012 pela Câmara Municipal.



“Pensar que daqui a três anos vou estar em condições de disputar eleição é utópico”, considerou Carlos Nelson, que completa 78 anos de idade em fevereiro próximo. Por esse motivo, o chefe do Executivo afirmou que não pretende recorrer judicialmente da decisão do Poder Legislativo sobre sua prestação de contas.



A Prefeitura, oficialmente, considera que a reprovação das contas não configura, de imediato, nenhum tipo de inelegibilidade a Carlos Nelson. “Pode-se questionar se houve o dano insanável previsto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal para a rejeição das contas e se tal dano configurou ato doloso de improbidade administrativa, uma vez que a falta de recursos apresentada no dia 31 de dezembro de 2012 foi resolvida nos primeiros dias de 2013 com depósitos previstos para os pagamentos, além do adiantamento do pagamento das férias de alguns servidores”, afirmou, em nota, a Administração Municipal.



Independentemente dessa questão, o prefeito garante que sua relação com a Câmara e com os vereadores que votaram pela reprovação das contas segue a mesma de antes da votação. “Não tenho compromisso pessoal com vereador, tenho compromisso com a cidade”, disse Carlos Nelson.