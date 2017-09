Pelo 3º ano seguido, 07 de Setembro não terá desfile

Flávio Magalhães



Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Mogi Mirim não vai realizar o tradicional desfile cívico em alusão ao dia 07 de Setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, e que neste 2017 cai na próxima quinta-feira. Através de nota, a Administração Municipal confirmou apenas a realização de uma cerimônia na Praça Rui Barbosa.



A partir das 08 horas da manhã do dia 07, haverá o hasteamento das bandeiras por autoridades municipais ao som do Hino Nacional Brasileiro, com a participação da Banda Musical Lyra Mojimiriana e dos atiradores do Tiro de Guerra 02-023 de Mogi Mirim, em frente à Igreja Matriz de São José.



O ato solene tem a participação confirmada de várias organizações civis e militares como o Comando da Segurança Pública (Guarda Civil Municipal e Brigada de Incêndio), Polícias Militar e Rodoviária, Grupos de Escoteiros “Encanto das Matas” e “Valentino Balestro”, fanfarras da Escola Estadual “Prof. Ernani Calbucci”, Emeb “Professor Jorge Bertolaso Stella" e Educandário Nossa Senhora do Carmo, Ordem Demolay, Clube dos Desbravadores e Clube dos Aventureiros da Igreja Adventista do 7º Dia, Cebe “Benjamin Quintino da Silva” e o Projeto SER da Brinquedoteca Municipal “Eugênio Scomparin”. Segundo o cronograma, elas farão apresentações e exibições alusivas ao Dia da Independência. O evento cívico é gratuito e aberto a toda população.



A primeira vez em que o desfile cívico do Dia da Pátria foi cancelado pela Prefeitura foi em 2015, por determinação do então prefeito Gustavo Stupp (PDT) em razão da crise financeira que já afetava os cofres públicos da Prefeitura. Por uma mobilização da Associação Comercial e industrial de Mogi Mirim (Acimm), a data não passou em branco. Um ato cívico foi realizado. O cenário se repetiu no ano seguinte.





Por meio de uma parceria com a iniciativa privada, a Prefeitura de Mogi Mirim está negociando uma comemoração festiva do aniversário de 249 anos da cidade, celebrado em 22 de outubro. A informação foi dada pela secretária de Educação Flávia Rossi em entrevista ao jornalista e vereador Geraldo Bertanha, o Gebê, no programa “Aqui Mogi”, na rádio Transamérica.Na semana do aniversário do município, deverá ser programada uma série de atividades culturais e musicais destinadas aos mogimirianos. Os detalhes ainda serão finalizados, mas a expectativa é de que, em breve, a parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada seja divulgada.