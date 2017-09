Servente é preso após atacar jovem em ônibus

O servente Rodrigo do Nascimento Duraes, 29, morador de São Paulo, foi preso na segunda-feira, 28, em Campinas, acusado de estupro, depois de atacar uma jovem de 20 anos. O suspeito embarcou na rodoviária de Itapira em um ônibus da Viação Santa Cruz, que seguiria para Campinas, enquanto que a vítima subiu no coletivo intermunicipal no terminal de Mogi Mirim.



Durante o percurso, o homem, que estava sentado atrás da vítima, passou a mão de forma brusca em sua genitália. Ele ainda começou a assediar a jovem. A cena foi presenciada por outros passageiros, bem como por um fiscal da empresa de ônibus. A polícia foi avisada e um cerco foi montado na região central de Campinas.



Detido, Duraes disse que estava carente e que queria apenas uma aproximação com a vítima. Falou também que passou apenas a mão no cabelo dela e não em partes íntimas. O delegado Alexandre Melfi não ficou convencido da conversa do servente e mandou prendê-lo por estupro.