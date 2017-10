Casal morre em capotamento na SP-340

Um capotamento na rodovia Adhemar de Barros, a SP-340, resultou na morte de Felipe de Campos, de 27 anos, e de sua namorada Adriele Gimenez Sabino, também de 27 anos. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira, 9. Amigas do casal, Camila Paiva Sabino, 27, e Maynara Cordeiro Sarubbi, 28, que também ocupavam o veículo e estavam no banco traseiro, ficaram levemente feridas.



Por volta da 1h20 da segunda-feira, os policiais rodoviários Welton e Silva foram acionados até o quilômetro 163, da rodovia SP 340, nas proximidades do posto GNV, com a informação de que haveria um capotamento no local, com vítimas.

Segundo apurado preliminarmente, Felipe seguia com seu veículo, um GM Prisma, pela rodovia, sentido Mogi Guaçu, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle de direção do carro. O Prisma veio a capotar, parando no canteiro central.



Felipe não usava cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo, falecendo no local. No momento da chegada da viatura, Adriele estava sendo atendida por uma Unidade de Resgate, sendo levada à Santa Casa. Após três horas do acidente, ela não resistiu aos ferimentos e também morreu. Camila e Maynara foram socorridas pelos Bombeiros de Mogi Mirim até a Santa Casa e passam bem. Os quatro retornavam do litoral.