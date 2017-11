Clube Mogiano é campeão paulista de handebol mirim

“Todos somos campeões”. Com essa frase, o técnico Bruno Camargo, do Clube Mogiano, destacou os quatro pilares que, juntos, fizeram do Recanto o mais novo campeão paulista de handebol mirim. A conquista veio no domingo, 22, nas finais que aconteceram nas dependências do clube, em Mogi Mirim. Na finalíssima, a equipe venceu o Mesc por 11 a 8.



Disputando pela primeira vez o Campeonato Paulista Mirim Feminino, o Clube Mogiano tinha apenas como objetivo classificar-se entre os quatro primeiros para poder participar dos playoffs finais. Com parte do elenco formado por meninas da categoria sub10, o Recanto surpreendeu.



Com nove vitórias e apenas uma derrota, a equipe terminou a fase de classificação em primeiro lugar e conquistou a vantagem de realizar em casa os jogos finais. Nas semifinais, o Recanto bateu o Centro Olímpico por 15 a 6, enquanto que o Mesc derrotou o Corinthians por 14 a 3.



Na disputa pelo terceiro lugar, melhor para o Timão, que superou o Centro Olímpico pelo placar de 21 a 13. Já na grande final, o Clube Mogiano sagrou-se campeão vencendo o Mesc por 11 a 8. Lais de Melo e Thais de Melo, ambas do time de Mogi Mirim, e Sofia Ferreira, do Mesc, foram os destaques do jogo decisivo.



O handebol do Clube Mogiano, comandado por Bruno Camargo, conta com o patrocínio do Colégio Educar, Unimed, Mundo Verde Mogi Mirim, Boteco Vô Jaca, Agua Doce Cachaçaria, Supermercado São João, Del Bianchi – Trio, Confecções Lelus, Restaurante Panela Brasileira, Espaço One e Fisioterapeuta Tiago Cardoso. Tem o apoio da Secretaria de Esportes de Mogi Mirim e da Comissão de Pais do Handebol.



Camargo era pura empolgação com o título. “É uma conquista inédita para nossa região. São poucas as cidade que tiveram a oportunidade de jogar a Federação Paulista, ser campeão, então, é algo ainda mais incrível. Acredito que na Federação, as categorias mais valorizadas são a mirim e o adulto”, apontou.



Para ele, a categoria tem muito valor porque é o espelho e onde está o maior investimento. “No mirim, por ser a primeira categoria da competição, por ser a base e onde se desenvolve novos atletas”, argumentou. Assim, na sua visão, ganhar a categoria mirim é um bom indicativo de que o trabalho de iniciação ao handebol está sendo realizado com sucesso dentro da entidade e que com bom planejamento, é possível aperfeiçoar a estrutura e ter ainda mais conquistas nos próximos anos.



“A cidade de Mogi Mirim hoje é reconhecida dentro do cenário como uma grande potência na base do handebol de quadra e areia. Com o título de campeão paulista, podemos dizer que estamos no caminho certo para se atingir um patamar superior e ficar ao lado de grandes nomes do esporte brasileiro”, ressaltou.



Porém, fez questão de frisar que o título é de todos os envolvidos. “Não conseguimos nada sozinhos. Posso destacar quatro pilares para chegar ao sonhado título paulista: o Clube Mogiano, a Comissão de Pais, os patrocinadores e a Sejel (Secretaria de Esportes de Mogi Mirim) ”, finalizou.