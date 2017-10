Começa a revitalização da Rui Barbosa

Uma reunião entre o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), Sidney Coser, e o secretário de Transportes, Trânsito e Serviços, Fábio de Jesus Mota, selou uma parceria para a revitalização da praça Rui Barbosa. Ficou acordado que o município fornecerá mão de obra e a Acimm e os comerciantes fornecerão o material a ser utilizado. Com isso espera-se resgatar a imagem do cartão postal da cidade.



De acordo com o secretário, nos próximos dias, a Prefeitura iniciará a preparação dos canteiros, onde serão plantada novamente grama e plantas ornamentais. Na ocasião, Mota anunciou que pretende “caprichar” no serviço e reativar a cascata que está inoperante há muito tempo. “Se água é vida, vamos dar vida ao centro da cidade e fazer o final de ano com uma atração a mais”, disse.



O secretário, em conversa com Coser, comentou que a praça é um patrimônio da população mogimiriana e não deveria chegar ao estágio em que chegou. Lembrou que o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) tem preocupação com aquele logradouro e também lamenta que nos últimos anos o Centro tenha ficado às moscas. “Não se pode deixar um patrimônio como esse morrer. Acredito que essa parceria com a Acimm dará bons frutos para a população”, apontou.



Dentro da linha de parcerias, Mota anunciou que a empresa Casa & Verde doará todos os bicos da cascata e isso facilitará bastante a recuperação. Para o presidente da Acimm, mais uma vez o prefeito Carlos Nelson tem colaborado nas ações em favor do comércio e a parceria abrirá uma nova fase pelo bem do município.



“Acredito que estamos no rumo certo e se cada um ajudar com um pouco, em breve teremos muitos e seremos fortes”. O dirigente da Acimm acredita que em tempos “bicudos” a união de forças estreita vínculos e torna as parcerias ainda mais duradouras.





Abraçando a praça: Sidney Coser (foto) e Fábio Mota acertam detalhes para revitalização

A Prefeitura informou que, além das questões ligadas ao plantio de grama e vegetação, a Administração Municipal fará a revisão dos passeios, iluminação entre outros quesitos para que no final do ano a praça Rui Barbosa esteja à altura de sediar a festa mais importante do ano, que é o Natal.Recentemente a Administração Municipal promoveu uma faxina naquele logradouro, mas de acordo com a Prefeitura o local será contemplado com um trabalho mais aprimorado. O trabalho deverá aproveitar mão de obra terceirizada do consórcio Cemmil, que estará sob a coordenação de um jardineiro que é funcionário de carreira do município.