Concurso da Prefeitura formará cadastro reserva de professores

Foram abertas na última quinta-feira, 18, as inscrições para o processo seletivo de provas e títulos da Prefeitura, para a formação de cadastro reserva na área da educação, para o cargo de professor. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, até o dia 1º de novembro. A taxa é de R$ 30,00 e a prova está prevista para o dia 19 de novembro, a partir das 9h. Os locais de aplicação do exame serão divulgados por meio de edital.



As vagas que farão parte do cadastro de reserva são para professor de Educação Básica, Educação Básica (Educação Especial), Educação Básica de Apoio, Educação Básica em Artes Plásticas, Educação Básica em Ciências, Educação Básica em Educação Física, Educação Básica em Geografia, Educação Básica em História, Educação Básica em Informática, Educação Básica em Inglês, Educação Básica em Matemática, Educação Básica em Português, e Professor de Primeira Infância.



A carga horária semanal varia de 20 a 40 horas, o salário vai de R$ 1.692,48 a R$ 3.242,38, e o nível de escolaridade exigida é ensino superior. Os profissionais que foram aprovados para o cadastro reserva serão contratados, quando necessário, por tempo determinado, pelo período de um ano, sendo facultada a prorrogação por igual período a critério da administração municipal. As vagas a serem oferecidas serão as remanescentes do processo Inicial de atribuição para o ano letivo de 2018 e as que vierem surgir no decurso do ano letivo.



O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais como o Programa Acessa São Paulo, que disponibiliza a todo cidadão, gratuitamente, postos públicos para o acesso à internet. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresentar o documento de identidade no posto do Acessa São Paulo, que fica na Estação Educação. O edital completo poderá ser consultado no site www.consesp.com.br.