Em meio à comoção, imagem de santa é restaurada

O episódio de vandalismo envolvendo a imagem de Nossa Senhora de Lourdes trouxe comoção aos funcionários e usuários da Santa Casa. Afinal, a gruta onde ficava a imagem da santa fica bem ao lado do setor de hemodiálise e na porta de entrada da capela Santa Isabel, anexo à irmandade. “É um lugar muito venerado pelas pessoas que vem para a capela e pelos pacientes do setor de hemodiálise”, disse a assistente social Milena Brunheroto Valério.



O ato de vandalismo aconteceu há dois finais de semana. “A imagem da santa que fica na gruta da Santa Casa está assim, destruída. Dias atrás foram os vidros da capela, agora a imagem sacra. A Santa Casa já está registrando o caso à polícia. De qualquer forma, além do prejuízo material, um ato como este apenas expõe, com perplexidade, a nossa preocupação sobre vivermos em uma cidade onde as pessoas destroem patrimônios que são da própria população. É o nosso lamento”, publicou a irmandade em sua página no Facebook.



Na segunda-feira, 18, a Santa Casa já havia providenciado um restaurador para a imagem. Maria do Carmo Moche, mais conhecida como Duca, é funcionária da instituição. Ela tem uma amiga que mora em Mogi Mirim Guaçu e que chegou a trabalhar com Duca na irmandade. “Ela ficou sabendo pelo Facebook e me ligou na hora, dizendo que tem um irmão – Adriano Santos - que faz o serviço de restauração de imagens sacras”, comentou.



Duca pensou que a Santa Casa teria que arcar ao menos com os gastos com o material, mas, Adriano não cobrou nada. “Ela (amiga) disse que o irmão ficou sensibilizado, porque quando morava aqui em Mogi, chegou a fazer vários pedidos nos pés da santa”, comentou. Naquele mesmo dia, o próprio Adriano veio buscar a imagem. Depois de quase duas semanas, o serviço já está quase concluído. Falta apenas a pintura. Adriano aproveitou para colocar o nome da santa aos pés da imagem em letras douradas.



Milena informou que uma missa deverá ser celebrada na capela para marcar o retorno da imagem a seu devido lugar. Porém, antes, a Santa Casa deverá colocar uma proteção para evitar que o episódio se repita. Até uma câmera de segurança poderá ser instalada. “Foi um momento de muita tristeza. Um ato de desrespeito à instituição, que é patrimônio da população. A gruta, a imagem e a capela são lugares de respeito, e precisamos zelar por eles”, frisou.



Além de Nossa Senhora de Lourdes, Milena disse que a Santa Casa pretende restaurar outras imagens, bem como realizar serviços de manutenção no prédio da capela. “Pretendemos arrumar, também, os vitrais que foram apedrejados recentemente”, acrescentou.



A repercussão, segundo Milena, foi muito grande. Só no Facebook, foram mais de 30 mil visualizações na publicação feita pela Santa Casa. A instituição também recebeu telefonemas de pessoas que manifestaram sua solidariedade ao acontecimento. “A cada 15 dias, rezamos o terço na capela às 18h30. E na terça posterior ao que aconteceu, teve terço. Muitos choraram por não terem visto a imagem da santa lá”, relatou.



A veneração pela santa era tamanha que ao retiraram a imagem para restauração, encontraram debaixo da base, vários bilhetes pedindo ou agradecendo pelas graças alcançadas. “Era comum o pessoal da hemodiálise ficar sentado junto à gruta, rezando. Hoje, sem a imagem, o lugar está vazio, porque não tem sentido para eles”, observou.





ANTES E DEPOIS: Vandalizada, imagem de Nossa Senhora de Lourdes é restaurada

Não há uma data precisa quanto a construção da gruta, assim como a doação da imagem da santa. O certo é que o conjunto segue um simbolismo da história. Nossa Senhora de Lourdes é o nome usado para se referir à aparição mariana que foi presenciada por várias pessoas em ocasiões distintas, no entorno da cidade de Lourdes, na França.As aparições de Nossa Senhora de Lourdes começaram no dia 11 de fevereiro de 1858, quando Bernadette Soubirous, uma camponesa de 14 anos, foi questionada por sua mãe, pois ela afirmava ter visto uma "dama" na gruta de Massabielle, a cerca de uma milha da cidade, enquanto ela estava recolhendo lenha com a irmã e uma amiga.A "dama" também apareceu em outras ocasiões para Bernadette até os 17 anos.Bernadette Soubirous foi canonizada como santa, por suas visões da Virgem Maria. A doação da imagem à Santa Casa não foi por acaso. Nossa Senhora de Lourdes é a protetora dos enfermos.