Free Play totaliza 40 medalhas em 65 provas

No último dia 07, a Free Play/Sejel foi até o Clube Gran São João, para a disputa do Torneio Regional Petiz a Sênior. Das 65 possíveis, a equipe mogimiriana faturou 40 medalhas. As conquistas separadas por categoria somaram 13 de ouro, 16 de prata e 11 de bronze. Com a sexta maior delegação, formada por 23 competidores, a Free Play brilhou.



Entre as conquistas douradas, seis vieram da categoria infantil 1. João Guilherme Gonçalves Zavarize foi o campeão nos 200 metros nado peito e medley e nos 400 metros medley. Nos 50 e 200 livres, Mellory Keith Garcia também ficou com as medalhas de ouro. Já Matheus Augusto Moura Gonçalves foi o vencedor nos 200 metros livres. Na infantil 2, Breno Baumann Poli venceu os 100 metros borboleta e na Juvenil 1, Gustavo Francatto Silva foi ouro nos 400 metros livres.



Nas provas do Junior/Senior, mais cinco medalhas douradas e todas com a família Coradi Lino. Conrado, o irmão mais velho, faturou quatro: 100 metros peito, 100 metros costas, 200 e 400 metros medley. Tomas foi o campeão nos 50 metros costas. Entre as medalhas de prata, a preciosa conquista do Petiz 2, com Ana Victória Vicente Casagrande, nos 200 metros livres.



Na infantil 1, foram sete pratas, com destaque para Lívia Vicensoti, que ganhou três. Ela foi a segunda colocada nos 200 metros borboleta, 400 metros medley e 800 metros livres. Matheus Augusto Moura Gonçalves ficou com a prata nos 100 metros costas e nos 400 metros livres, Daniel de Oliveira Silva nos 100 metros borboleta e Mellory Keith Garcia nos 100 metros livres.



Na infantil 2, Caio Francatto Silva foi prata nos 200 metros borboleta e nos 200 e 400 metros medley. Breno Baumann Poli também foi ao pódio nos 100 metros livres. Outra segunda posição veio com Sílvio Rafael da Silva Júnior, na prova dos 200 metros nado peito da categoria Juvenil 1. Na Júnior/Sênior, Murilo Cecato Barbosa foi prata nos 50 e nos 200 metros nado peito e Tomas Coradi Lino nos 200 metros medley.



A intensa rotina de subir ao pódio também contou com os terceiros colocados. Poliana Bai Naldo, da infantil 1, conquistou três. Nos 100 e 200 metros peito e nos 800 livres, a nadadora ficou com o bronze. Daniel de Oliveira Silva também foi terceiro, nos 50 metros livres. Na Juvenil 1, Sílvio Rafael foi bronze nos 100 metros peito e nos 200 medley. As demais medalhas de bronze vieram na categoria Júnior/Sênior.



Jamil Bacar Neto foi o terceiro colocado nos 200 metros peito e nos 1.500 livres, Bárbara Cecato Barbosa nos 400 metros medley, Murilo Cecato Barbosa, nos 100 metros peito e Tomas Coradi Lino, nos 100 metros costas.



Caroline Vitória de Oliveira Murillo, Gustavo Francatto Silva, Hebert Felipe Marriel da Silva, Ives Suassuna Schincariol, José Augusto Guarnieri Coser, Luiz Carlos da Silva Bordinhao, Victor Hugo Freiria Modena e Victor Vitório de Oliveira Murillo também representaram a Free Play e a cidade de Mogi Mirim na competição. A equipe retorna às competições no dia 28 de outubro, no Centro Cívico de Americana, onde acontece mais um Torneio Regional Pré-Mirim a Petiz.



O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.