Governador inaugura obras na SP-147

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) esteve sexta-feira, 29, em Itapira para entregar obras que prometem melhorar o tráfego da região. Foram liberados um novo trecho de vias marginais, além de um dispositivo de retorno e acessos na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), que liga Mogi Mirim a vizinha cidade.



“Estamos entregando na SP-147, entre Itapira e Mogi Mirim, mais de dois quilômetros de marginais dos dois lados da rodovia, dispositivos de retorno e obras complementares. São mais de R$ 26 milhões, que estimulam o investimento”, declarou o governador.



As obras contemplam implantação de 2,1 quilômetros de marginais, do km 45,5 ao km 46,7, além de dispositivo de retorno no km 46,25 e dois acessos no km 45,2 e no km 46,8. O trecho teve investimento de R$ 26,7 milhões e beneficiará cerca de 11 mil usuários que trafegam diariamente pela rodovia.



As intervenções foram realizadas pela concessionária Intervias com fiscalização da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Iniciadas em agosto do ano passado, as obras geraram 150 empregos diretos e indiretos.



Além de proporcionar maior segurança viária, a modernização da SP-147 irá atrair novas empresas. O desenvolvimento econômico da região também se dará pelo fato de as obras facilitarem o escoamento de produtos agrícolas e industriais.



“Com essa boa infraestrutura, nós vamos ter, em poucos anos, várias indústrias promovendo o desenvolvimento de Itapira e da região”, comentou Alckmin.

Para marcar o início do incremento no desenvolvimento na região, também na sexta-feira já foi inaugurado em Itapira o laboratório Cristália, que é acessível justamente por uma das obras entregues.



“Nós temos hoje a inauguração da unidade IV do Laboratório Cristália. São R$ 400 milhões de investimento, gerando 480 empregos novos. A indústria farmacêutica é a que mais agrega valor. Ela é vanguarda da inovação, da ciência e do desenvolvimento”, completou o governador.





A obra entregue ontem faz parte de uma série de investimentos em infraestrutura viária na região que tem como objetivo modernizar a malha paulista levando segurança e conforto aos motoristas. Ainda na SP-147 (Rodovia Engenheiro Tosello), haverá duplicação do km 88,7 ao km 104, 6, no trecho entre Engenheiro Coelho e Limeira. Com investimento total de 70,3 milhões, a previsão é que as obras iniciem em novembro deste ano e sejam concluídas até fevereiro de 2019. As obras serão realizadas pela concessionária Intervias com fiscalização da Artesp.“É uma obra fantástica e a presença do governador Geraldo Alckmin na inauguração só reafirma a grandiosidade disso. A autorização para as construções ocorreu em outubro de 2015 no Palácio dos Bandeirantes e em menos de dois anos tudo foi concluído, só temos a agradecer por essa que é a maior obra viária da história de Itapira e que vai gerar mais oportunidades, mais emprego e renda”, comentou o deputado Barros Munhoz (PSDB), que pleiteou junto a Alckmin a necessidade dessas obras.