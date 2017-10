Médico do Samu ofende solicitante

Flávio Magalhães



O médico regulador Ricardo Franco, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Baixa Mogiana, xingou e ofendeu um solicitante durante uma ligação telefônica ao ser cobrado para que mandasse urgentemente uma ambulância para um acidente no Centro de Mogi Mirim. O diálogo que terminou em bate-boca foi gravado e divulgado na noite da última segunda-feira, 02.



O Samu foi acionado pelo funcionário público Samuel Martins Coelho, que pediu socorro ao presenciar um acidente envolvendo uma moto e um carro no cruzamento das ruas Conde de Parnaíba e Paissandu. A motociclista, que teve a preferencial cortada pelo veículo, caiu no chão e ficou desacordada. Uma ambulância foi solicitada ao local.



Ao atender a ligação, o médico seguiu o protocolo e começou a fazer perguntas como “o que ela [motociclista] está sentindo?”. Samuel respondeu que a vítima estava desacordada e cobrou uma ambulância no local. “Eu estou fazendo as perguntas que são necessárias, o senhor não quer responder?”, retrucou o profissional do Samu.



O funcionário público reiterou que a motociclista estava desacordada e voltou a cobrar uma ambulância. “É isso que eu queria ouvir, mas sua ignorância é tanta que você não consegue responder”, disparou o médico. “E a demora de vocês é tanta também”, devolveu Samuel. “Que demora? Não faz nem um minuto que você está falando comigo, ô imbecil, ô idiota”, xingou Ricardo.





A partir daí o bate-boca se intensificou, e o médico não conteve o palavreado. “Eu fiquei perplexo”, relatou Samuel em conversa com a reportagem de, por telefone. “Ele [Ricardo] teria que me acalmar, e não me deixar mais nervoso”, afirmou. “Ele poderia ter encerrado a gravação no momento em que disse que estava mandando a ambulância, não precisava ter me xingado”, desabafou.O funcionário público explicou ainda que possui um aplicativo no celular que registra todas as ligações do aparelho. “É automático, não foi de caso pensado”, esclareceu. Com a gravação em mãos, depois de ter tomado ciência do ocorrido, Samuel levou o caso até o vereador Marcos Gaúcho (PSB), que na sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira, 02, divulgou o áudio na tribuna. No dia seguinte, o fato ganhou ampla repercussão.Ainda em conversa com, Samuel afirmou que teve conhecimento do histórico agressivo do médico e que essa não seria a primeira vez que ele teria sido grosseiro com alguém durante o serviço. “Existe o protocolo da ética, que ele deveria seguir também”, apontou o servidor público.A vítima do acidente de moto foi atendida e passa bem. A ambulância do Samu chegou cinco minutos após a solicitação de Samuel.Em questão de horas o áudio que registra a ligação de Samuel ao Samu ganhou as redes sociais. Diversos portais de internet e emissoras de televisão repercutiram o caso nacionalmente. O apresentador do Brasil Urgente, José Luiz Datena, mostrou indignação com o ocorrido e criticou duramente o médico, a quem chamou de “canalha”, dentre outros adjetivos. “Só não vou cometer a desfaçatez de xingar sua mãe, como você xingou a do rapaz”, declarou.