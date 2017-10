Professora mogimiriana vence prêmio de literatura

O Instituto International Paper realizou no final da tarde de sexta-feira, 29, no espaço Genesis, em Mogi Guaçu, a premiação da 42ª edição do Concurso de Redação e do 12º Concurso Literário. As duas iniciativas são voltadas, respectivamente, para estudantes e professores, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi. O tema proposto neste ano foi “Transformar a vida das pessoas é o nosso papel”, em alusão aos 10 anos do Instituto e seus impactos positivos para a comunidade.



O concurso de redação foi aberto aos estudantes do 5º e do 9º ano de ensino fundamental, e do 3º ano do ensino médio de escolas das redes pública e privada dos três municípios. Cerca de 5 mil estudantes participaram da primeira fase. A prova final, envolvendo 350 alunos, aconteceram nos dias 13 e 14 de setembro, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Maria Diva Franco de Oliveira, em Mogi Guaçu. Já os professores de todas as séries e disciplinas puderam concorrer ao prêmio literário. A comissão julgadora foi composta por profissionais renomes da área educacional de Campinas.



Foram premiados os três melhores trabalhos, tanto no concurso de redação – para cada uma das três séries - quanto no concurso literário. Além do certificado, eles também foram contemplados com um prêmio em dinheiro: o estudante vencedor recebeu o equivalente a três salários mínimos (R$ 2.811), o segundo colocado recebeu dois salários mínimos (R$ 1.874), e o terceiro levou um salário mínimo e meio para casa (R$ 1.405,50).



Já entre os professores, o prêmio em dinheiro foi de R$ 3 mil para o primeiro colocado; R$ 2,5 mil para o segundo; e R$ 2 mil para o terceiro. Todos os alunos e docentes inscritos receberam o certificado de participação. A professora Elaine Seco, da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Geraldo Alves Pinheiro, foi a única representante de Mogi Mirim a levar um dos prêmios. Ela foi a primeira colocada do concurso literário.



Durante o evento de premiação, a presidente do Instituto International Paper, Leandra Pereira Leite, não escondeu a satisfação em celebrar uma iniciativa que destacou, como tema, os resultados de atuação do órgão na comunidade. “O tema foi uma semente para que cada pessoa provoque o pensamento sobre o nosso papel de transformação. É uma alegria receber textos tão especiais. Que essas redações sirvam de inspiração na vida de cada um”, destacou.



O presidente executivo da International Paper, Rodrigo Davoli, também fez uso da palavra. “Me sinto honrado em participar desse momento importante. Sou nascido e criado na região e, por isso, é um orgulho fazer parte dessa história, que propicia oportunidades. Hoje (sexta-feira), registramos mais um capítulo de sucesso. Um a iniciativa que incentiva o gosto pela leitura e pela escrita”, ressaltou.





RELAÇÃO DOS VENCEDORES





- ALUNOS DO 5º ANO1º Filipe Guilherme - Aqui se planta, aqui se colhe2º Samuel Lazarini - O sonho de papel3º Bianca Jesus - Desenhando o futuro- ALUNOS DO 9º ANO1º Camila Macedo - Saindo do papel para buscar o futuro2º Ana Laura Depieri Filomeno - A empresa e o Instituto3º Eduardo Rovigatti - Pequenas mudanças trazem grandes resultados- ALUNOS DO 3º ANO1º Julia Lanzi Ribeiro - O papel de todos2º Ítalo Holanda - No caminho do bem: uma década do Instituto International Paper3º Julia Silva - Educar para transformar1º Elaine Seco- Festa do papel picado2º Valéria Dipieri - Sobre tábuas, vãos e a vida que se transforma3º Lidiane Pessota - Uma ideia sementeira