Revitalização da Praça chega aos canteiros

Depois do coreto, marco da região central, que recebeu serviço de manutenção na semana passada, a segunda etapa do projeto de revitalização da praça Rui Barbosa chegou ao espaço arborizado, ponto de convergência da cidade. Servidores da Secretaria de Transporte, Trânsito e Serviços iniciaram essa semana os trabalhos de restauração da jardinagem. As áreas verdes serão restabelecidas por uma nova paisagem com gramas e flores.



A revitalização da praça é resultado de parceria firmada entre o Poder Público, a Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), comerciantes da região central que compõe a Ação Comercial e técnicos da Casa Verde e Garden Brasil. A previsão é que os serviços sejam concluídos para as festas natalinas.



Pelo acordo, a Prefeitura está fornecendo a mão de obra, a Acimm cedeu a grama e disponibilizou o equipamento para fazer a mistura da terra, empresas do setor doaram o substrato e a Ação Comercial ficou responsável pelas flores e plantas que são cultivadas nos canteiros.



A compra do material paisagístico levou os comerciantes a se reunirem na tarde de quinta-feira, 26, no salão da Igreja Matriz de São José. Foi informado, na ocasião, a necessidade de o grupo disponibilizar cerca de R$ 6,2 mil para custear as 7,3 mil flores e plantas que serão plantadas na Rui Barbosa.



“No nosso projeto original de revitalização, havia a previsão de plantar 12 mil flores, que foi orçado em R$ 32 mil. Como que tivemos que adequar à nossa realidade, o custo para comprar 7,3 mil flores caiu para R$ 6,2 mil, comprando diretamente do produtor, em Holambra”, informou José Luiz Ferreira, proprietário da loja Pentagon, que conduziu o encontro. Cada lojista contribuirá com um valor.



Serão 12 tipos diferentes de flores que, segundo Ferreira, requerem manutenção a custo baixo, mas, que dão um colorido especial. Além da nova paisagem, também serão feitos os trabalhos de restauração de bancos e pinturas, além das calçadas. A troca da iluminação também está nos planos da administração municipal, bem como a reativação da cascata que está inoperante há muito tempo.



Junto com a revitalização, a Acimm também se comprometeu a providenciar a decoração natalina na praça, que consistirá na instalação de parte das árvores iluminadas de Natal, compradas em 2013, que a associação conseguiu restaurar. A Casa do Papai Noel também será instalada.



A expectativa do comércio é que a nova Praça Rui Barbosa esteja entregue para a população até o início de dezembro, para os festejos natalinos. E para que não haja depredação e atos de vandalismo no local, assim como a ocorrências de crimes como roubos e furtos, o assunto segurança também foi pauta da reunião dos comerciantes.



O capitão Luciano Peixoto, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Mogi Mirim, disse que as ações integradas com a Guarda Civil Municipal irão continuar durante a Operação Papai Noel. Sua intenção é manter a Base Móvel ou ao menos uma viatura fixa na praça Rui Barbosa, como já tem sido feito.



Além disso, o trabalho será reforçado pela Rocam (Rondas Ostensivas com o Apoio de Motos), pela equipe de apoio, eventualmente, pelo helicóptero Águia, e pelos policiais do Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial-Milita), que permite que policiais militares façam voluntariamente diárias extras de oito horas durante seus dias de folga.



A Guarda Civil Municipal também disponibilizará agentes para patrulhar a região central no período natalino, quando o comércio funcionará em horário especial, até às 22h. “Vamos colocar alguns homens para fazer o patrulhamento a pé”, adiantou o comandante da corporação, Paulo Moraes. “Posso garantir que será um Natal diferente em relação à segurança”, reforçou.