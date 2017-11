Cemitério Municipal será expandido

O Cemitério da Saudade passará a ter até 6 anos a mais de vida útil. Uma obra supervisionada pela Prefeitura nas proximidades do cruzamento entre as avenidas 22 de Outubro e Pedro Botesi permitirá que o “campo santo” municipal seja expandido em 3,2 mil metros quadrados.



No local está sendo construído um muro de 206 metros de extensão que passará a delimitar o novo perímetro do cemitério. Segundo a Administração Municipal, a área aumentada não inviabiliza o espaço necessário para que, adiante, seja implantada a duplicação da avenida 22 de Outubro.



“É uma obra necessária se analisarmos que o tempo de vida útil está findando. Agilizamos os trâmites, a fim de que os serviços fossem iniciados para que possamos ter solucionado essa situação no município”, informou o secretário da Transporte, Trânsito e Serviços (órgão responsável pela administração do local), Fábio Mota.



Os trabalhos foram autorizados no último dia 14 e devem ser concluídos em até três meses. A execução dos serviços é feita pela empresa limeirense Bramer Construtora e Paisagismo – Eireli com investimento de R$ 116.771,78.