Começa o ciclo de grandes palestras

Flávio Magalhães



Começou na última quarta-feira, 22, o ciclo de palestras com nomes consagrados no cenário nacional. O primeiro a participar foi o professor universitário aposentado e jornalista Clóvis de Barros Filho, que lotou as dependências do auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm). Para 2018, Leandro Karnal e Mário Sérgio Cortela também deverão palestrar na cidade.



Na quarta, Clóvis de Barros falou para mais de 250 pessoas, abordando temas como o destino e a felicidade, sempre com sacadas bem-humoradas. “Não sou filósofo nem pensador, sou um explicador”, declarou à plateia mogimiriana. “O que não falta é gente querendo te afastar daquilo que você é bom. Basta um tropeço...”, disse, levando à reflexão de pensamentos de Aristóteles, Espinoza e outros, sempre de maneira leve.



Durante sua explanação de aproximadamente uma hora, revelou que perdeu mais de 80% da visão no final de 2015, sendo obrigado a se aposentar por invalidez na Universidade de São Paulo (USP), onde ministrava aulas de Ética na Escola de Comunicação e Artes (ECA). “Se eu fosse mal numa aula, eu sabia que teria o ano todo para me recuperar. Aqui, não. Só tenho uma chance e farei de tudo para ser melhor do que fui ontem”, disse, se referindo às palestras que ministra em diversas cidades.



Clóvis de Barros Filho é autor de mais de 15 obras, entre elas o best-seller "A vida que vale a pena ser vivida". Há 10 anos é palestrante e consultor de grandes empresas. Nesse período ganhou grande popularidade na internet, onde trechos de suas palestras em vídeos são divulgados e compartilhados com sucesso nas redes sociais.



Para o presidente da Acimm, Sidney Coser, a entidade se programou para que o público tivesse acesso a palestras realizadas em grandes centros. “As apresentações só não ocorreram antes, pois, como são profissionais muito disputados pela mídia e por entidades, a Acimm teve de aguardar o momento certo. Demos sorte e o resultado está aí”, disse.





(Foto: Nelson Victal/Acimm)





(Foto: Nelson Victal/Acimm)





O empresário Ivan Tagliaferro participou do evento com sua esposa e gostou daquilo que viu e ouviu. “Já conhecida o Clóvis das redes sociais, li diversos livros dele e mesmo assim ele falou muita coisa inédita que pode ser utilizada no cotidiano da empresa. Antes nós tínhamos de ir até a capital para ver tais eventos, mas com a iniciativa da Acimm é possível ter eventos de qualidade sem sair da cidade”, apontou.Já a guaçuana Sandra Lanzi disse, após o evento, que as palestras de Barros são libertadoras e que estava extasiada com todas as informações recebidas. ”Tudo que foi falado por ele será de grande valia”. Já para Maiara Longatto as palestras ministradas pelo jornalista são pura motivação. “Tudo que ele fala ao longo de sua apresentação é aquilo que já sabemos, mas que precisamos ouvir para colocar efetivamente em prática”, revelou. Na opinião dela, os eventos são destinados a gestores que precisam motivar equipes e se auto motivar. “Saio daqui com a energia renovada, pensamentos novos e intenções novas”, destacou.