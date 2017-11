Homem é acusado de agredir a própria companheira até a morte

Uma violenta agressão resultou na morte de Solange Ricardo Tomaz Fray, de 54 anos. O crime teria acontecido na segunda-feira, 30, num imóvel à rua Antônio Benedito Pereira – antiga Rua 24 - no Parque das Laranjeiras. Companheiro da vítima, Valdir Fray, de 56 anos, foi detido pela Polícia Militar, apontou como autor do feminicídio.



O próprio suspeito teria acionado o SAMU e a PM. Quando os policiais chegaram ao local, por volta das 9h, uma ambulância do SAMU já estava no local e havia constatado o óbito. Solange foi encontrada caída no chão da cozinha com vários ferimentos, principalmente na região da cabeça.



Valdir se apresentou como sendo companheiro da vítima e relatou que na noite anterior, os dois haviam discutido e que ela havia saído de casa e retornado durante a madrugada ferida.



Ele relatou que cuidou dela, porém, esta versão contradiz relatos de vizinhos, que contaram aos policiais que desde a sexta-feira anterior, teriam ouvido discussões e barulhos de tapas. Uma das testemunhas relatou que chegou a ouvir a vítima pedindo para que Valdir parasse de agredi-la.



Ao realizar buscas, policiais encontraram, atrás da porta da cozinha, uma tábua e um cabo de vassoura com vestígios de cabelo, levando-os a acreditar que os objetos possam terem sido usados durante as agressões. Em um outro cômodo, foi encontrado um pano com marcas de sangue.



Relatos davam conta de que Solange já havia registrado um Boletim de Ocorrência devido a agressões sofridas e que quando estas ocorriam, ela tinha se mudado para a casa de familiares, e Itapira. Porém, retornou a pedido de Valdir.

Solange teria sido casada inicialmente com o irmão de Valdir. Algum tempo após o falecimento de seu primeiro esposo, teria começado um relacionamento com o atual companheiro.



Valdir já possui passagens pela Polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado a Central de Polícia Judiciária, sendo autuado em flagrante. Ele segue preso.