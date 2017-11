Idoso é acusado de abusar de menor no Linda Chaib

O aposentado José Luiz Jesuíno, de 68 anos, foi preso na segunda-feira, 13, acusado de abuso de incapaz. O crime aconteceu na rua Amélia de Camargo Azevedo, no bairro Linda Chaib.



Uma garota, de apenas 12 anos, foi a vítima. Ela teria ido até o supermercado a pedido de sua mãe e, quando saiu do estabelecimento, foi interceptada pelo aposentado, que a agarrou pela cintura e começou a beijar as partes íntimas sob a roupa.



Ela gritou por socorro e chamando a atenção de uma pessoa, que fez o alarde a populares. Moradores que estavam nas proximidades, ao perceberem o que estaria ocorrendo, partiram em direção do aposentando, livrando a menor, que correu em busca de sua mãe.



Os guardas civis municipais, Eduardo e Carlos Alberto, seguiram para o local e detiveram José Luiz. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante.