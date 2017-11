Legião Cover estreia nova turnê em Mogi Mirim

A banda Legião Cover, que nasceu em Mogi Mirim para homenagear o grupo musical liderado por Renato Russo, realizará a estreia oficial da nova turnê, denominada Metropolitan, no teatro do Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.



Será apenas uma sessão, marcada para o dia 17, uma sexta-feira, a partir das 20h30. Está confirmada a participação do professor Leo Fontes no violão. A recepção do público estará a cargo da banda da Laff Escola de Música.



O show Metropolitan presta uma homenagem à banda brasiliense ao retratar com fidelidade os detalhes da apresentação original, que foi exibida pela Band TV, realizada em 1.994 no Rio de Janeiro, quando a Legião Urbana divulgava o disco “O descobrimento do Brasil”, e mais tarde as gravações foram utilizadas no álbum duplo “Como é que se diz eu te amo”.



Por falar em detalhe, o ingresso também é bastante parecido com o do show original, o mesmo que foi capa dos discos acima citados. Com o apoio da Laff Escola de Música e do jornal A COMARCA, o evento já tem ingressos à venda, na própria Laff (rua Treze de Maio, 524) e na Loja Pentagon (rua Padre Roque, 114).



O tecladista e um dos fundadores da banda, Eduardo Carinta, conta como foi a sua preparação para a turnê. “Minha forma de surpreender foi buscar os mesmos teclados usados pelo Carlos Trilha. Assistindo ao show junto com meu amigo Palma Júnior (vocalista da banda) fomos pausando para tentar identificar e chegamos no Roland D50 e Korg 01/Wfd. Foi uma tarefa muito difícil, mas depois de muita busca acabei achando na internet, troquei por outros teclados que eu tinha e pronto!”, relatou.