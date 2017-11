Loja revitaliza trecho de canteiro da ‘Adib Chaib’

Seguindo a filosofia de trabalho em promover qualidade de vida através do contato com a natureza, a loja Casa e Verde modificou um trecho do canteiro central da avenida Adib Chaib defronte ao estabelecimento. No lugar da grama, existente em todo o canteiro central da via, a empresa plantou flores, dando um aspecto diferente e mais atrativo para o local. Uma iniciativa que ganhou o apoio da população.



Especializada no ramo de paisagismo, a Casa e Verde defende a ideia de que Mogi Mirim precisa ter praças e áreas verdes mais bonitas, como algumas das cidades da região, como Araras, Artur Nogueira e Jaguariúna. Por isso, tem apoiado a iniciativa dos comerciantes da região central em revitalizar a praça Rui Barbosa, e também está engajada na criação do Bosque de Maria, na região do Murayama.





Nesse sentido, decidiu revitalizar, por conta própria, o trecho do canteiro central da avenida Adib Chaib que fica em frente à loja, “Faz tempo que a gente queria colocar essa ideia em prática. Por uma cidade mais bonita, fizemos a nossa parte, plantando flores e colocando palmeiras que tinham sido derrubadas por colisões”, disse Luiz Antonio Maretti, sócio-proprietário. A loja escolheu a sunpatiens, planta resistente ao sol.A repercussão foi positiva. “Pelo jeito a população aprovou, pelo tanto de elogios, comentários e agradecimentos pela iniciativa”, destacou. “Maretti, Silvia, Mariana e todos os funcionários. Parabéns pela iniciativa! Atitude bonita e necessária! Florindo a Adib Chaib”, foi um comentário deixado na página da loja nas redes sociais. “Acho que se cada um fizesse um pouco, teríamos uma cidade bem melhor para se viver”, frisou o empresário.Por essa razão, ressaltou que na Casa e Verde, os funcionários estão treinados a orientar o cliente sobre quais as plantas que ficam mais floridas o ano todo.