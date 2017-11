Prefeito passa por cirurgia no quadril

Por Flávio Magalhães



O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) foi submetido a uma artroplastia total do quadril. Para isso, o chefe do Poder Executivo foi internado no Hospital 22 de Outubro na última terça-feira, 7. O procedimento cirúrgico ocorreu no dia seguinte e foi considerado um sucesso pelos médicos. O prefeito teve alta no sábado pela manhã e já está em casa, onde fará a recuperação pós-cirúrgica.



Antes da cirurgia, Carlos Nelson fez um processo de fortalecimento da musculatura, que em conjunto com o bom estado clínico apresentado tende a acelerar sua recuperação. A previsão é de que o prefeito retorne às suas atividades normais em até uma semana, por isso a Prefeitura afirma que não há necessidade de afastamento de suas funções.



Carlos Nelson, inclusive, antes de sua internação, reuniu-se com o secretariado e solicitou que as atividades programadas sigam os cronogramas definidos, em especial os serviços de manutenção e limpeza da cidade, que devem ser intensificados nos próximos dias.





Prefeito não será afastado do cargo









A artoplastia do quadril, de maneira geral, é indicada para quem sofre um desgaste da cartilagem naquela região, muitas vezes pelo desenvolvimento de uma artrite ou de uma artrose. Nesses casos até as atividades comuns, como caminhar ou sentar e levantar, podem ser dolorosas e difíceis. O quadril pode enrijecer, dificultando o ato de colocar e tirar calçados e meias. Pode haver desconforto mesmo durante o repouso.Realizada pela primeira vez em 1960, a artoplastia é uma das cirurgias mais bem-sucedidas da medicina de modo geral. O risco de complicações atualmente é considerado baixo. Ainda assim, só é utilizada em último recurso, quando os analgésicos, anti-inflamatórios e a fisioterapia já não ajudam a aliviar a dor no quadril.O procedimento em si, explicado de maneira simples, é a retirada da articulação desgastada e a colocação de uma prótese no lugar. Para isso, o cirurgião faz um corte na parte lateral da coxa do paciente. O tempo de duração da cirurgia é de, aproximadamente, 2 horas e meia, mas pode ser mais longa, dependendo das condições.