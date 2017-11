Presidente licenciado do Crea-SP visita Mogi Mirim e apresenta propostas

Vinicius Marchete, atual presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), participou de uma festa de confraternização organizada pela Associação de Engenharia e Agronomia de Mogi Mirim (Aseaam).



Marchese concorre ao cargo de presidente da entidade. “Tenho 12 anos de Crea, período em que pude conhecer todos os departamentos e em que exerci diversos cargos eletivos. Estou preparado para dar continuidade ao trabalho nesta autarquia tão importante para o Estado de São Paulo, em que pretendo unir a eficiência demonstrada na minha gestão com propostas inovadoras”, afirmou.



“No dia 15 de dezembro conto com apoio de todos. Nos próximos três anos quero continuar trabalhando pela melhoria da nossa classe. Juntos, faremos do Crea-SP e da Mútua-SP entidades cada vez mais relevantes para os nossos profissionais, para a sociedade e para o desenvolvimento do nosso país”, ressaltou Marchese na ocasião, acompanhado de Benito Saes, candidato a diretor geral da Mútua-SP.



O atual presidente licenciado iniciou um trabalho de reposicionamento do órgão durante os 11 meses em que esteve à frente do Crea-SP. “Saímos da 27ª posição como o Crea que menos fiscalizava em todo o país para o 1ª lugar em fiscalização. Isso é fundamental para detectar potenciais situações de risco que possam impactar a vida das pessoas. Imagine um prédio ser construído sem um engenheiro responsável devidamente registrado no Crea. Isso melhora ainda a sustentabilidade financeira da instituição, permitindo mais investimentos em áreas chave como a modernização dos sistemas de informação”, ressalta.









Na opinião de José Antônio Dutra Silva, engenheiro ambiental e presidente da Aseaam, Marchese fortaleceu as associações. “Ele foi o primeiro presidente do Crea-SP que incentivou e fortaleceu as associações. O objetivo era que elas se tornassem independentes. Com competência Marchese nos auxiliou e sempre caminhou ao nosso lado”, conclui.Vinicius Marchese é natural de Mogi Guaçu e mora em Mogi Mirim. Engenheiro de telecomunicações, formado pela Universidade de Taubaté (Unitau), é pós-graduado em Tecnologia de Redes e Sistemas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especializado em gestão de negócios pela Dublin Business School (Irlanda). Atuou em grandes empresas de telecomunicações (Vivo e Embratel) e também como empresário na área de Tecnologias em Iluminação e Construções Sustentáveis.Há 12 anos atua no sistema Confea/Crea, tendo iniciado sua participação como membro de um grupo de trabalho no Crea-SP. Foi conselheiro do Crea-SP e diretor em dois mandatos. Foi também diretor da Faeasp, da Febrae e presidente licenciado da Febrae-SP. Em 2011, tornou-se diretor do Crea-SP e, em setembro de 2016, assumiu a presidência.