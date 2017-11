Residencial Ypê é preparado para ser entregue em 2018

Mogi Mirim ganhará um novo bairro em 2018. Trata-se do Residencial Ypê, localizado à rua Sebastião Milano Sobrinho, no Jardim Planalto, próximo ao Residencial Vila Toscana. Numa área de 154 mil metros quadrados de topografia plana, o loteamento dispõe de 219 lotes, com dimensões a partir de 300 metros quadrados. Cerca de 50 terrenos já foram comercializados. Além dos imóveis que serão construídos, o residencial possui espaços para área verde e área institucional.Com infraestrutura completa, como asfalto, água e esgoto, e energia elétrica, o loteamento não possui vielas e é dotado de ruas largas. As obras estão bem adiantadas. De acordo com Daniel de Paula, gerente de vendas do plantão da Invest Bem Imóveis, responsável pela comercialização dos lotes, os terrenos deverão ser entregues após a finalização da etapa final do empreendimento.“A previsão de entrega do asfalto, que é única etapa que falta, está prevista para fevereiro”, informou. Os interessados podem parcelar a aquisição do lote, dividindo a entrada em três vezes e o saldo em até 180 meses, com financiamento por instituições financeiras ou direto com a loteadora. A documentação, segundo Daniel, é 100% completa. Pronta para escritura e registro.