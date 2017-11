Revitalização da praça central em ritmo acelerado

A Prefeitura está agilizando os serviços para concluir o projeto de revitalização da praça Rui Barbosa até o dia 4 de dezembro, quando o comércio começa a funcionar em horário especial, até às 22h. A previsão é de realizar o plantio da grama e das flores, dentro da proposta de remodelagem paisagística do local, no início da próxima semana.



No final de outubro, servidores da Secretaria de Transporte, Trânsito e Serviços iniciaram os trabalhos de restauração da jardinagem. As áreas verdes serão restabelecidas por uma nova paisagem com gramas e flores. Parte do material, como a grama, será cedida pela Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim). Já a Ação Comercial, grupo compostos por lojistas do entorno da praça, ficou responsável pelas flores e plantas que são cultivadas nos canteiros. Empresas do setor doaram o substrato.



Para a compra do material paisagístico, os comerciantes do centro se mobilizaram para viabilizar um total quase R$ 7 mil para custear as 7 mil flores e plantas que serão plantadas na Rui Barbosa. São 12 tipos diferentes de flores que requerem manutenção a custo baixo, mas, que dão um colorido especial.



O secretário de Serviços Municipais, Fábio Mota, disse que as flores começam a ser plantadas na segunda-feira, 27. Isso porque o serviço de distribuição da terra pelos canteiros já está sendo realizado. Sobre a grama, Mota informou que a empresa que fornecerá o material havia sinalizado com a possibilidade de fazer a entrega somente a partir do dia 4.



“Mas, queremos concluir serviço antes disso. Vou ver com a empresa para que faça a entrega no início da semana”, comentou. Além da nova paisagem, também foi realizado os trabalhos de restauração de bancos. A cascata também será reativada. A Prefeitura está utilizando mão de obra do Consórcio Cemmil e dos reeducandos do Centro de Ressocialização.



A decoração natalina está sendo finalizada. Parte das árvores iluminadas de Natal, compradas em 2013, que a Acimm conseguiu restaurar, já foi instalada e ligada, bem como a Casa do Papai Noel já foi montada. A chegada do bom velhinho está prevista para o dia 4, a partir das 20h.





Decoração natalina também dá novos ares para a praça